Energa po trzech kwartałach z wysokim dwucyfrowym wzrostem zysku

Grupa Energa w trzech pierwszych kwartałach 2022 osiągnęła zysk EBITDA na poziomie 3,1 mld zł i prawie 1,6 mld zł zysku netto, co w porównaniu z wynikami w analogicznym okresie 2021 roku oznacza wzrost EBITDA o 47 proc. i zwiększenie zysku netto o 65 proc.

Zysk EBITDA grupy Energa w III kwartale 2022 roku wyniósł 1,08 mld zł mln zł i był wyższy o 388 mln zł niż w III kwartale 2021 roku, czyli o 56 proc.

W III kwartale 2022 roku udział głównych linii biznesowych w EBITDA grupy Energa był na podobnym poziomie i wyniósł odpowiednio: Dystrybucja 35 proc. Sprzedaż 35 proc. i Wytwarzanie 34 proc..

W ciągu 9 miesięcy 2022 roku grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości prawie 3,1 mld zł tj. o 989 mln zł (47 proc.) więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Energa opublikowała wyniki za III kwartał 2022 roku i za pierwsze trzy kwartały 2022 roku.

Zysk EBITDA grupy Energa w III kwartale 2022 większy rok do roku o 56 proc.

W III kwartale 2022 roku grupa Energa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 5,5 mld zł i były one wyższe od przychodów osiągniętych w III kwartale 2021 roku o 66 proc. , tj. o 2,19 mld zł.

Za zwiększenie przychodów odpowiadała w głównej mierze Linia Biznesowa Sprzedaż i wynikało to z wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu, odzwierciedlających ich dynamiczny wzrost na rynku hurtowym.

Zysk EBITDA grupy w III kwartale 2022 roku wyniósł 1,08 mld zł mln zł i był wyższy o 388 mln zł niż w III kwartale 2021 roku, czyli o 56 proc.

Energa definiuje EBITDA jako zysk/strata z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych.

W III kwartale 2022 roku udział głównych linii biznesowych w EBITDA grupy Energa był na podobnym poziomie i wyniósł odpowiednio: Dystrybucja 35 proc. Sprzedaż 35 proc. i Wytwarzanie 34 proc..

Najwyższy wzrost zysku EBITDA w III kwartale 2022 odnotowała Linia Biznesowa Wytwarzanie i wynikał on przede wszystkim z wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej skompensowanych częściowo wyższym kosztem uprawnień do emisji CO2, spowodowanym wzrostem cen uprawnień, oraz wyższym kosztem zużycia paliw.

W Linii Biznesowej Sprzedaż wzrost EBITDA w III kwartale 2022 wynikał przede wszystkim ze wzrostu marży na sprzedaży energii elektrycznej w związku ze wzrostem średniej marży jednostkowej.

Natomiast EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja w III kwartale 2022 była niższa rok do roku, a był to przede wszystkim efekt wyższych kosztów świadczeń pracowniczych w związku z presją inflacyjną oraz niekorzystną wyceną rezerw aktuarialnych.

Zysk netto grupy w III kwartale 2022 roku wyniósł 536 mln zł i był wyższy o 241 mln zł tj. o 82 proc. w porównaniu do III kwartału 2021 roku. Na wzrost wartości wyniku netto główny wpływ miały opisane powyżej czynniki operacyjne kształtujące EBITDA.

Grupa Energa w pierwszych trzech kwartałach 2022 z zyskiem netto 1,59 mld zł

Grupa Energa w pierwszych trzech kwartałach 2022 osiągnęła około 15,02 mld zł przychodów ze sprzedaży, co licząc rok do roku oznacza wzrost o ponad 5 mld zł tj. o 50 proc.

W ciągu 9 miesięcy 2022 roku grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości prawie 3,1 mld zł tj. o 989 mln zł (47 proc. ) więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Wszystkie główne linie biznesowe w pierwszych trzech kwartałach 2022 wypracowały wyższy zysk EBITDA niż w analogicznym okresie 2021.

Największy wzrost zanotowała Linia Biznesowa Wytwarzanie (EBITDA wyższa o 653 mln zł), co przede wszystkim wynika z wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej. Pozytywny wpływ tej sytuacji na wyniki został częściowo obniżony wyższym kosztem zużycia paliw do produkcji oraz wyższym kosztem zakupu uprawnień do emisji CO2.

Linia Biznesowa Sprzedaż w pierwszych trzech kwartałach 2022 wypracowała zysk EBITDA wyższy o 206 mln zł niż rok wcześniej , co jest związane, analogicznie jak w III kwartale 2022 roku, z uzyskaniem wyższej marży na sprzedaży energii elektrycznej.

Wyższy wynik Linii Biznesowej Dystrybucja o 148 mln zł wynikał z kolei przede wszystkim z wyższej marży na dystrybucji (ze stratami sieciowymi) w związku z korzystnymi wolumenami sprzedaży usługi dystrybucyjnej oraz niskimi stratami sieciowymi.

Grupa Energa w pierwszych trzech kwartałach 2022 osiągnęła prawie 1,6 mld zł zysku netto, co oznacza licząc rok do roku wzrost o 65 proc.

Energa, spółka dominującą grupy Energa, od kwietnia 2020 roku jest pod kontrolą Orlenu.