Energa podała wybrane dane finansowe. EBITDA w górę

Energa opublikowała szacunki wybranych danych finansowych. W czwartym kwartale 2019 r. grupa osiągnęła 300 mln zł zysku EBITDA wobec 290 mln w analogicznym okresie roku poprzedniego. W całym minionym roku EBITDA wyniosła 2,042 mld zł wobec 1,877 mld zł w 2018 r.

Energa

Drugi czynnik to EBITDA „Linii Biznesowej Wytwarzanie” w wysokości 267 mln zł.- Spadek osiągniętych wyników w stosunku do 2018 roku wynikał przede wszystkim z wyższych kosztów zużycia paliw do produkcji, zakupu uprawnień do emisji oraz kosztów stałych. Powyższe zostało częściowo zrównoważone wyższymi przychodami ze sprzedaży praw majątkowych - wyjaśniono.Trzeci czynnik to EBITDA „Linii Biznesowej Sprzedaż” w wysokości 182 mln zł.- Zwiększenie tego wyniku r/r możliwe było dzięki wzrostowi marży na sprzedaży energii elektrycznej (niska baza roku poprzedniego oraz niższe koszty umorzenia praw majątkowych i akcyzy) oraz zdarzeniu jednorazowemu w postaci rozwiązania rezerwy z 2018 roku na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G w związku z Ustawą o cenach energii w 2019 roku w kwocie 136 mln zł - stwierdzono.- Jednocześnie, w wynikach 2019 roku ujęte zostało utworzenie rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla tej grupy klientów na 2020 rok (-125 mln zł) oraz utworzenie rezerwy na ewentualne kary związane z umowami CPA (-28 mln zł) - podsumowano.Jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii.Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km kw., co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach grupy w 2019 r. wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii.