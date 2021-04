Energa podsumowała 2020 rok. Strata mniejsza niż rok wcześniej

Grupa Energa w 2020 roku osiągnęła 12,553 mld zł przychodów wobec 12,172 mld zł rok wcześniej notując 444 mln zł straty netto wobec 1001 mln zł straty netto rok wcześniej. Natomiast zysk EBITDA grupy Energa w 2020 roku wyniósł 2,038 mld zł wobec 2,039 mld zł rok wcześniej.

Liczne odpisy, strata netto mniejsza

Ponad 1,7 mld zł inwestycji, najwięcej w dystrybucji

W 2020, podobnie jak w poprzednich latach, największy udział w zysku EBITDA Grupy miała Linia Biznesowa Dystrybucja (88 proc. ), natomiast udział zarówno Linii Biznesowej Wytwarzanie, jak i Linii Biznesowej Sprzedaż w zysku EBITDA grupy ukształtował się na poziomie 8 proc.Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) grupy w 2020 roku wyniósł 664 mln zł w porównaniu do 459 mln zł w 2019 roku . Energa podała, że największy wpływ na zmianę wyniku EBIT oprócz czynników opisanych powyżej, miało rozpoznanie w 2020 roku odpisu aktualizującego wartość aktywów w Elektrowni Ostrołęka B na 414 mln zł oraz odwrócenie odpisów aktualizujących wartość aktywów wiatrowych i CHP (łączna wartość odwróconych odpisów aktualizujących wyniosła 82 mln zł). W 2019 roku w Linii Biznesowej Wytwarzanie utworzono odpisy na 496 mln zł.Energa podała też, że w 2020 roku rozpoznany został udział w wynikach jednostek stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach w wysokości -264 mln zł, natomiast w 2019 roku wynik ten wyniósł -496 mln zł. W 2020 roku utworzono rezerwę z tytułu rozliczenia ze spółką Elektrownia Ostrołęka na skutek złożonej przez generalnego wykonawcę propozycji rozliczenia inwestycji dotyczącej budowy Elektrowni Ostrołęka C (218 mln zł), podczas gdy w roku 2019 dokonano w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa obniżenia wartości inwestycji w Elektrownię Ostrołęka do zera (negatywny wpływ na EBIT: 443 mln zł).Wynik na działalności finansowej w 2020 roku był wyższy o 103 mln zł niż rok wcześniej. Energa wyjaśnia, że poprawa salda była przede wszystkim efektem niższych kosztów odsetek w związku z systematyczną spłatą zobowiązań finansowych oraz w związku z obniżeniem rynkowych stóp procentowych, dodatkowo Grupa otrzymała zwrot nadwyżki kosztów finansowania obligacjami hybrydowymi.Ponadto w roku 2020 ujęto odpis pożyczki udzielonej spółce Elektrownia Ostrołęka, w związku z decyzją o niekontynuowaniu realizacji budowy Elektrowni Ostrołęka C w dotychczasowej formie oraz dokonano odpisu aktualizującego wartość inwestycji we wspólnym przedsięwzięciu w PGG oraz spółce stowarzyszonej Polimex Mostostal. Natomiast w 2019 roku dokonano przeszacowania wartości posiadanego pakietu akcji PGG, co skutkowało odpisem w kwocie 372 mln zł.W efekcie wynik netto grupy Energa w 2020 roku wyniósł -444 mln zł w porównaniu do -1001 mln zł w 2019 roku.- Rok 2020 był dla grupy Energa wyjątkowy nie tylko ze względu na zewnętrzne warunki, ale również z racji historycznych zmian w akcjonariacie Energi. Przejęcie kapitałowe przez PKN Orlen który stał się dominującym akcjonariuszem, zainicjowało postępujący proces integracji obu grup kapitałowych. Celem jest stworzenie koncernu multienergetycznego, bardziej odpornego na zmienne warunki gospodarcze czy regulacyjne oraz zdolnego do jeszcze lepszego konkurowania na rynku w Polsce i w Europie - stwierdził Jacek Goliński.W 2020 roku nakłady inwestycyjne w grupie Energa wyniosły 1, 721 mld zł, z czego najwięcej w Linii Biznesowej Dystrybucja, tj. 1,35 mld zł. Inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucja obejmowały rozbudowę sieci w celu przyłączania nowych odbiorców i wytwórców, a także modernizacje, których zadaniem jest poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej.W Linii Biznesowej Wytwarzanie nakłady na inwestycje wyniosły 274 mln zł, z czego istotny udział stanowiły zadania związane z budową nowej Farmy Wiatrowej Przykona oraz dostosowaniem do wymogów środowiskowych, realizowane w Elektrowni Ostrołęka B. Natomiast w Linii Biznesowej Sprzedaż nakłady inwestycyjne wyniosły 66 mln zł, najwięcej środków finansowych przeznaczono na prace związane z majątkiem oświetleniowym.