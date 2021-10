Energa poprawiła wyniki

Iwona Waksmundzka-Olejniczak, była już wiceprezes Energi została powołana na prezesa zarządu spółki. Zbiegło się to w czasie z ogłoszeniem wstępnych wyników Energa za III kwartały 2021 r., które pokazują, że roku do roku energetyczna grupa poprawiła zysk EBITDA o 36 proc. za co odpowiadał głównie segment sprzedaży.

Po trzech kwartałach 2021 r. zysk netto wobec straty rok wcześniej

Zysk EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie w III kwartale 2021 wyniósł 14 mln zł wobec 37 mln zł w III kwartale 2020 roku.- Przyczyną obniżenia wartości tego wyniku roku do roku był wyższy koszt zmienny - głównie koszt zużycia kluczowych paliw do produkcji przy jednoczesnym wzroście kosztu zakupu uprawnień do emisji. Powyższy czynnik został częściowo skompensowany wyższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej, pozytywnym wpływem nieodpłatnie otrzymanych świadectw pochodzenia oraz wyższymi przychodami z usług systemowych świadczonych dla operatora sieci przesyłowej- skomentowała Energa.W III kwartale 2021 produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 1 042 GWh wobec 783 GWh w III kwartale 2020 roku.W III kwartale 2021 zysk EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż sięgnął 263 mln zł wobec 62 mln zł w III kwartale 2020 roku.- Przyczyną wzrostu EBITDA była wyższa marża na sprzedaży energii elektrycznej. Jest to w głównej mierze efekt ogólnej poprawy marżowości sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych w porównaniu do ubiegłego roku. Na tę poprawę marżowości wpływ miało m.in. zanotowanie korzystnego wyniku finansowego na wyprzedaży nadwyżek energii w sierpniu i wrześniu br. (wysoka produkcja energii z OZE na rynku lokalnym) po wysokich cenach rynkowych. Ponadto, występuje także efekt niskiej bazy- stwierdziła Energa.Chodzi o to, jak podała spółka, że w 2020 roku obowiązywała niekorzystna taryfa Prezesa URE dla gospodarstw domowych rozliczanych na jej podstawie, a po za tym wyniki 2020 roku były obniżone na skutek pandemii. Grupa zanotowała wówczas nieplanowaną stratę na wyprzedaży nadwyżek energii wynikającą ze zmniejszenia zapotrzebowania klientów na energię elektryczną.W III kwartale 2021 r. grupa Energa osiągnęła 430 mln zł zysku operacyjnego (EBIT) wobec 236 mln zł w III kwartale 2020 roku, a zysk netto grupy w III kwartale 2021 roku wyniósł 295 mln zł w porównaniu do 85 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku. Na wzrost wartości zysku netto rok do roku wpłynęły w głównej mierze, jak skomentowała Energa, wyższe wyniki operacyjne grupy.Grupa Energa w pierwszych III kwartałach 2021 osiągnęła 9,986 mld zł przychodów wobec 9,108 mld zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku.Zysk EBITDA grupy za pierwsze trzy kwartały 2021 roku wyniósł 2,109 mld zł zł wobec 1,556 mld zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku, co oznacza wzrost o 553 mln zł, czyli o 36 proc.Na zysk EBITDA złożyły się wyniki poszczególnych segmentów biznesowych, a w tym EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja 1,503 mld zł (wobec 1,352 mld zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku), EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie 163 mln zł (wobec 135 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku) i EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż 474 mln zł (wobec 114 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku).- Za wyższe wyniki odpowiada przede wszystkim Linia Biznesowa Sprzedaż ( wzrost EBITDA o 360 mln zł rok do roku ) , co jest związane z poprawą marżowości sprzedaży energii do odbiorców końcowych w porównaniu do ubiegłego roku ( marża na sprzedaży energii wyższa aż o 483 mln zł rok do roku) , a także Linia Biznesowa Dystrybucja, gdzie EBITDA wzrosła rok do roku o 151 mln zł i był to przede wszystkim efekt wyższej marży na dystrybucji (efekt wyższego wolumenu dystrybucji) oraz niższych kosztów operacyjnych - skomentowała Energa.W pierwszych III kwartałach 2021 dystrybucja energii elektrycznej wyniosła 17 194 GWh ( wobec 16 110 GWh rok wcześniej), produkcja energii elektrycznej brutto sięgnęła 2 964 GWh (wobec 2 207 GWh rok wcześniej), a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej wyniosła 13 723 GWh (wobec 13 886 GWh rok wcześniej.Po pierwszych III kwartałach 2021 zysk operacyjny grupy wyniósł 1, 237 mld zł wobec 299 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku, a zysk netto 963 mln zł wobec straty 682 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku. Ta strata to był efekt odpisów. Przed odpisami zysk netto grupy Energa za III kwartały 2020 ukształtował się na poziomie 443 mln zł i był o 19 proc. mniejszy niż rok wcześniej.