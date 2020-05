Energa: Skarb Państwa zbył wszystkie posiadane akcje spółki

Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych, zbył wszystkie posiadane akcje Energa SA - poinformowała w środę (20 maja) spółka. Ma to związek z odpowiedzią na ogłoszone przez PKN Orlen wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa.

W komunikacie zarząd Energi poinformował, że w środę otrzymał zawiadomienie w tej sprawie od Ministra Aktywów Państwowych.

"Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych, w wyniku odpowiedzi na ogłoszone przez PKN ORLEN S.A. w dniu 5 grudnia 2019 roku wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa SA oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji objętych zapisami, w dniu 30 kwietnia 2020 roku zbył wszystkie posiadane akcje Energa SA" - czytamy w komunikacie spółki.

Jak podano, przed zbyciem Skarb Państwa posiadał 68 398 317 akcji zwykłych na okaziciela oraz 144 928 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tj. razem 213 326 317 akcji stanowiących 51,52 proc. udziału w kapitale zakładowym i 358 254 317 głosów na walnym zgromadzeniu spółki stanowiących 64,09 proc. głosów w ogólnej liczbie głosów.

"Aktualnie Skarb Państwa posiada 0 akcji stanowiących 0 proc. udziału w kapitale zakładowym i 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 0 proc. głosów w ogólnej liczbie głosów" - napisano.

PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy Energa 5 grudnia 2019 r. - pierwotnie miało ono potrwać do 9 kwietnia tego roku, jednak w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, 26 marca termin przyjmowania zapisów na akcje gdańskiej spółki został wydłużony do 22 kwietnia. Bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przeprowadzenie transakcji PKN Orlen otrzymał 31 marca. Ostatecznie cena za jedną akcję Grupy Energa w wezwaniu została 15 kwietnia podwyższona z 7 zł do 8,35 zł.

Z kolei 18 kwietnia podpisane zostało porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące kontynuacji strategicznych inwestycji gdańskiej spółki i utrzymania polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie podmiotów z jej grupy kapitałowej.

Ostatni warunek zawieszający, czyli osiągnięcie progu 66 proc. akcji objętych wezwaniem, został spełniony 20 kwietnia - formalnie transakcja sfinalizowana została 30 kwietnia nabyciem przez PKN Orlen akcji Energa stanowiących ok. 80 proc. kapitału zakładowego spółki oraz ok. 85 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jak podał płocki koncern, cena nabytych akcji wyniosła ok. 2,77 mld zł i została pokryta przez spółkę gotówką pochodzącą ze środków własnych oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego.