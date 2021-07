Energa traci prezesa. Orlen robi nowe porządki

Rada nadzorcza Energi odwołała ze składu zarządu prezesa Jacka Golińskiego - podała w piątek należąca do Polskiego Koncernu Naftowego Orlen spółka. Decyzją rady, obowiązki prezesa będzie pełnić wiceprezes ds. korporacyjnych Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

Goliński pełnił funkcję prezesa spółki od grudnia 2019 r.

Iwona Waksmundzka-Olejniczak została powołana do zarządu Energi 5 maja 2020 r., obejmując funkcję wiceprezesa ds. korporacyjnych. Wcześniej była dyrektorem biura relacji inwestorskich PKN Orlen.



Zasiadała też w radach nadzorczych Unipetrolu i Baltic Power. Wcześniej była odpowiedzialna za bankowość prywatną w Banku Ochrony Środowiska, a następnie za bankowość korporacyjną. Zajmowała również stanowiska kierownicze w Plus Banku i Invest Banku.



Jacek Goliński jest absolwentem Wydziału Marketingu i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej.



Zaledwie miesiąc przed wyborem na stanowisko prezesa Energi, w październiku 2019 r. objął stery w Orlen Paliwa. Wcześniej, pełnił funkcję prezesa zarządu Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” zarządzając działalnością spółki oraz nadzorując realizację jej kluczowych wskaźników efektywności. Opracował i sprawował nadzór nad wdrożeniem strategii spółki, jak również nadzorował planowanie oraz realizację inwestycji.