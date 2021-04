Energa uspokaja w sprawie restrukturyzacji i zwolnień grupowych

W spółce Energa Operator nie są obecnie prowadzone procesy restrukturyzacji zatrudnienia i nie ma planu zwolnień grupowych – zapewniło biuro prasowe Grupy Energa. Jak podano, 26 kwietnia zakończono spotkania konsultacyjne ze stroną społeczną dotyczące schematu organizacyjnego dla spółki.

Jak przekazało we wtorek biuro prasowe Grupy Energa, "w trakcie spotkań konsultacyjnych wielokrotnie podkreślano, że zmiana struktury organizacyjnej w żaden sposób nie spowoduje likwidacji stanowisk pracowników operacyjnych, zatrudnionych w komórkach organizacyjnych objętych proponowaną zmianą".

Grupa Energa podała, że 26 kwietnia zakończono spotkania konsultacyjne ze stroną społeczną w zakresie zmiany schematu organizacyjnego dla Energi Operatora, spółki zależnej Energi z Grupy Orlen. W informacji zwrócono uwagę, że "w toku konsultacji odbyło się dziesięć spotkań ze stroną społeczną, które przeprowadzono w konstruktywnej atmosferze".

"W Enerdze Operatorze obecnie nie są prowadzone procesy restrukturyzacji zatrudnienia, nie są także planowane żadne zwolnienia grupowe. Pracodawca docenia kapitał firmy, jaki stanowi wysoko wykwalifikowana kadra" - zapewniło biuro prasowe Grupy Energa. Jak zaznaczyło, pracodawca wielokrotnie podkreślał, że nie dopuści do sytuacji, w której "cenny fachowiec musiałby opuścić firmę i ta deklaracja obowiązuje". "W szczególności dotyczy to osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, których to komórki organizacyjne, według nowego schematu, mają być połączone" - podało biuro prasowe Grupy Energa.

W komunikacie wskazano, że "projektowane zmiany mają na celu eliminację przypadków, gdzie dany proces jest realizowany przez kilka komórek organizacyjnych". "Celem zmiany jest zatem utworzenie większych komórek organizacyjnych, jednoznacznie odpowiedzialnych za realizację całości procesu" - wyjaśniło biuro prasowe Grupy Energa, dodając, iż "trudno znaleźć uzasadnienie dla utrzymania komórki, w której zatrudniony jest jeden kierownik z podległością jednego czy dwóch pracowników, a i takie przypadki mają miejsce".

Według biura prasowego Grupy Energa, "zaproponowana nowa struktura organizacyjna uwzględnia wszystkie niezbędne procesy biznesowe, gwarantując bezpieczną realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa energetycznego". "Zmiana schematu organizacyjnego dotyczy wyłącznie Energi Operatora. Nie planuje się likwidacji Energi Operatora Wykonawstwa Elektroenergetycznego czy też wydzielania jej na zewnątrz, o czym wielokrotnie stronę związkową informowano" - podkreślono w informacji.

Wspomniano przy tym, że proces konsultacyjny w zakresie nowego schematu organizacyjnego przeprowadzono zgodnie z porozumieniem w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla pracowników Grupy Energa z września 2017 r. "Porozumienie to jest fundamentem dialogu społecznego w Grupie Energa i pracodawcy zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie jego postanowień" - oświadczyło biuro prasowe. Podkreśliło jednocześnie, że "strona społeczna w trakcie spotkań konsultacyjnych niejednokrotnie wyrażała podziękowania za bardzo merytoryczną dyskusję i otwartość pracodawcy w ramach prowadzonego dialogu".

"Zarządzanie grupą kapitałową to ogromne wyzwanie pod wieloma względami. W nowoczesnych przedsiębiorstwach działania mające na celu ujednolicanie procesów zarządczych i organizacyjnych są działaniami niezbędnymi dla utrzymania i rozwoju całej grupy kapitałowej i pracowników ją tworzących" - zaznaczyło we wtorkowym komunikacie biuro prasowe Grupy Energa.

W poniedziałek w Płocku spod siedziby Energi Operatora przejechały ulicami miasta samochody pracowników spółki, którzy następnie przed budynki administracyjnymi PKN Orlen protestowali m.in. przeciwko zmianom organizacyjnym, wyrażając obawę o utratę miejsc pracy. Według organizatorów w poniedziałkowym proteście w Płocku mogło uczestniczyć ok. 130 do 200 osób.

Jak mówiła PAP Edyta Górecka, przewodnicząca Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Energetyki Płockiej i zarazem szefowa rady OPZZ w tym mieście i powiecie płockim, tamtejsi pracownicy Grupy Energa "są przeciwni wprowadzaniu nowego modelu organizacyjnego w grupie bez konsultacji albo w drodze fikcyjnych konsultacji z pomijaniem zapisów wcześniejszych porozumień". "Jesteśmy też przeciwko redukcji miejsc pracy, zmianie warunków pracy i płacy, na czym niewątpliwe pracownicy mogą stracić" - dodała Górecka.

Szefowa Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Energetyki Płockiej przypomniała, że w dwóch tamtejszych spółkach Grupy Energa - Energa Operator i Energa Logistyka - zostały wcześniej wypowiedziane ZUZP. "W związku z tym od września 2020 r. trwa tam spór zbiorowy, a wszystkie propozycje składane przez stronę społeczną są negowane i uznawane za absurdalne. Obecnie jesteśmy na etapie rokowań z udziałem mediatora. Spotkania odbywają się co prawda cyklicznie, ale nie przyniosły jeszcze satysfakcjonującego efektu. Brak jest konkretnych propozycji i zgód korporacyjnych" - podkreślała Górecka.

Dodała, że "dotychczasowe rozmowy odbywają się bez poszanowania zapisów funkcjonujących porozumień, w tym z 2017 r. podpisanego przez ówczesnego prezesa Energi Daniela Obajtka". "Generalnie wszystko opiera się na tym, żeby wprowadzić szablon, który funkcjonuje w spółkach PKN Orlen, bez uwzględnienia specyfiki branży i podmiotów sektora energetycznego oraz funkcjonujących zasad. I na to brak jest zgody" - oceniła Górecka. Zapowiedziała, że kolejna runda rokowań dotycząca tamtejszych spółek Grupy Energa jest planowana na 28 kwietnia i 5 maja.

Odnosząc się do najbliższego spotkania mediacyjnego, Grupa Energa zapowiedziała jeszcze w poniedziałek, że "zostanie na nim przedstawiona kolejna już propozycja negocjacyjna, mająca na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom organizacji związkowych". "Nowe warunki pracy zostały opracowane i przygotowane na bazie tych funkcjonujących już w innych spółkach grupy kapitałowej Orlen" - zaznaczono w informacji.

PKN Orlen sfinalizował przejęcie Grupy Energa w kwietniu 2020 r.