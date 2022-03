Energa w 2021 z historycznym wynikiem

Grupa Energa w 2021 roku osiągnęła 13,69 mld zł przychodów ze sprzedaży co rok do orku oznacza wzrost o 9 proc. notując 937 mln zł zysku netto w porównaniu do 444 mln zł straty netto w 2020 roku. Natomiast zysk EBITDA grupy Energa w 2021 roku wyniósł rekordowe w jej historii ponad 2,44 mld zł, rosnąc rok do roku o 20 proc.

Udział w zysku poszczególnych biznesów grupy

Zysk EBITDA grupy Energa w 2021 roku wyniósł 2,449 mld zł w porównaniu do 2, 038 mld zł w roku 2020. Energa definiuje EBITDA jako zysk/strata z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych.Najwyższy wzrost EBITDA, o 258 mln zł do poziomu 2 ,048 mld zł, grupa zanotowała w Linii Biznesowej Dystrybucja.Związane to było, jak wyjaśnia Energa, przede wszystkim ze wzrostem marży na dystrybucji energii elektrycznej, wyższymi przychodami z przyłączeń oraz korzystną wyceną rezerw aktuarialnych na koniec 2021 roku. W 2021 grupa dostarczyła odbiorcom (wolumen dystrybucji) blisko 23,1 TWh energii, o 6 proc. więcej niż rok wcześniej.W 2021 roku dużą poprawę EBITDA zanotowała Linia Biznesowa Sprzedaż, o 187 mln zł do poziomu 343 mln zł. Energa skomentowała, że kluczowy wpływ na to miał wzrost marży na sprzedaży energii elektrycznej, który w głównej mierze był efektem ogólnej poprawy marżowości sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych w porównaniu do poprzedniego roku.W 2021 roku grupa sprzedała odbiorcom detalicznym blisko 18,6 TWh energii elektrycznej, o 1 proc, mniej niż rok wcześniej.Natomiast w 2021 roku nastąpił spadek zysku EBITDA o 53 mln zł, do 112 mln zł w Linii Biznesowej Wytwarzanie, co jak podała spółka spowodowane było przede wszystkim ujemną wyceną otwartej pozycji sprzedażowej na energii elektrycznej w spółce Energa Elektrownie Ostrołęka (wpływ -99 mln zł).W 2021 roku grupa wyprodukowała prawie 4,14 TWh energii brutto, o 30 proc. więcej niż rok wcześniej. Sama produkcja energii z OZE w 2021 wyniosła 1,4 TWh i tym samym ukształtowała się na poziomie z 2020 roku.Największy udział w EBITDA grupy w 2021 roku miała Linia Biznesowa Dystrybucja (84 proc.), natomiast udział Linii Biznesowej Wytwarzanie oraz Linii Biznesowej Sprzedaż ukształtował się odpowiednio na poziomie 5 proc. i 14 proc.Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) grupy w 2021 roku wyniósł prawie 1,28 mld zł w porównaniu do 664 mln zł w 2020 roku.Największy wpływ na zmianę EBIT rok do roku oprócz czynników opisanych powyżej, miało niekorzystne saldo odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych oraz wartości firmy w Linii Biznesowej Wytwarzanie na poziomie 90 mln zł w roku 2021, które dotyczyły Elektrowni Ostrołęka B, majątku ciepłowniczego związanego z dystrybucją ciepła w Ostrołęce oraz majątku spółki Energa OZE i Energa Kogeneracja.Natomiast w 2020 roku grupa zrobiła odpis aktualizujący wartość aktywów w Elektrowni Ostrołęka B na 414 mln zł oraz odwróciła odpisy aktualizujące m.in. wartość aktywów wiatrowych - łączna wartość odwróconych odpisów aktualizujących wyniosła 82 mln zł.Wynik na działalności finansowej w 2021 roku był wyższy o 425 mln rok do roku. Poprawa salda, jak skomentowała Energa, była przede wszystkim efektem niskiej bazy - w roku 2020 ujęto odpis pożyczki udzielonej spółce Elektrownia Ostrołęka w związku z decyzją o niekontynuowaniu realizacji budowy Elektrowni Ostrołęka C w technologii węglowej oraz dokonano odpisu aktualizującego wartość inwestycji we wspólnym przedsięwzięciu w PGG oraz spółce stowarzyszonej Polimex Mostostal.Ostatecznie wynik netto grupy Energa w 2021 roku wyniósł 937 mln zł w porównaniu do -444 mln zł w 2020 roku.Iwona Waksmundzka-Olejniczak stwierdziła w liście do akcjonariuszy, że owoce działań, o którym mówiła wcześniej widoczne są już w osiąganych wynikach finansowych.- Miniony rok był, pod względem finansowym, najlepszym w historii koncernu. Grupa osiągnęła rekordowy wynik EBITDA 2,4 mld zł, wzrost o 20 proc. rok do roku oraz przychody na poziomie 13,7 mld zł, poprawione rok do roku o 10 proc. a zysk netto wyniósł ponad 0,9 mld zł. To wszystko przy równoczesnym wzroście rocznych nakładów inwestycyjnych o 22 proc. do poziomu 2,1 mld zł- skomentowała Iwona Waksmundzka-Olejniczak.