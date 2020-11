Energa w III kwartale 2020 na plusie, a po trzech kwartałach na minusie

Grupa Energa w III kwartale 2020 osiągnęła 3,03 mld zł przychodów, czyli mniej więcej tyle samo, co rok wcześniej, notując 85 mln zł zysku netto, co rok do roku oznacza spadek o 17 proc. Natomiast w pierwszych trzech kwartałach 2020 grupa osiągnęła osiągnęła 9,175 mld zł przychodów, co oznaczało niewielki wzrost roku do roku wykazując 682 mln zł straty netto wobec 355 mln zł zysku rok wcześniej. Zarówno wynik za trzeci kwartał, jak i za trzy kwartały 2020 były pod wpływem odpisów dokonanych przez grupę.

Energa w III kwartale 2020 wyprodukowała około 0,8 TWh energii, co rok do roku oznaczało spadek o 5 proc., a w III kwartałach około 2,8 TWh, co rok do roku oznaczało spadek o 21 proc.

W III kwartale 2020 grupa Energa wypracowała 501 mln zł zysku EBITDA ( plus 4 proc. rok do roku), a przez III kwartały 2020 osiągnęła około 1,55 mld zł EBITDA (minus 11 proc. rok do roku).

Tradycyjnie największy wkład w wyniki grupy Energa miał segment dystrybucji, który w III kwartale wypracował 412 mln zł zysku EBITDA, a przez trzy kwartały około 1,352 mld zł zysku EBITDA.