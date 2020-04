Energa w Orlenie bardzo szybko

PKN Orlen w wezwaniu kupił 80 proc. akcji grupy Energa dających 85 proc. głosów na WZA. Rozliczenie wszystkich transakcji ma nastąpić 30 kwietnia 2020 r. - Przejęcie przez Orlen daje Enerdze drugie życie – przekonywał wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas wspólnej konferencji z prezesem płockiego koncernu Danielem Obajtkiem.

Drugie życie dla Energi

- Drugi etap w tym rozwoju to przejęcie przez Orlen grupy Lotos. Po zamknięciu tej transakcji to będzie największy koncern w Polsce – podkreślił Jacek Sasin.

Daniel Obajtek zadeklarował, że PKN Orlen docelowo chce mieć 100 proc. akcji Energi a następnie wycofać ją z Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Zwrócił uwagę, że Orlen stara się mieć 100 proc. akcji w przejmowanych spółkach, jak np. w rafinerii Możejki czy Unipetrol.



Jak dodał, teraz są jednak ważniejsze sprawy i Orlen na razie nie będzie dążył do tego, aby skupić wszystkie akcje Energi. W przyszłości ma być przedstawiony harmonogram takiego działania.

Przejęcie @EnergaSA przez @PKN_ORLEN to inwestycja strategiczna i długoterminowa. Łączymy potencjał firm, których obszary działalności są komplementarne. Tworzymy koncern o dużej zdolności inwestycyjnej, odporny na zmiany warunków makroekonomicznych@MAPGOVPL pic.twitter.com/FVYyF81vIa — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) April 27, 2020

Jak energetyk z energetykiem

Transakcja przejęcia Energi przez Orlen dobiega końca

Wiele obaw powodowało to, czy Energa zostanie wchłonięta przez Orlen, czy będzie funkcjonować jako oddzielny podmiot. Minister Sasin rozwiał wątpliwości.- Energa pozostanie na Wybrzeżu, zachowa odrębną osobowość prawną, jej siedziba pozostanie w Gdańsku. Tu będzie operować i płacić podatki. Pozostanie jednym z największych pracodawców na Pomorzu i ważnym partnerem dla lokalnych inicjatyw sportowych, kulturalnych i społecznych. Ważne inwestycje będą kontynuowane – przekonywał Jacek Sasin, podkreślając, że przejęcie przez Orlen to nie jest żadne zwijanie i likwidowanie Energii, to daje jej drugie życie.- To nie jest tak, że łączymy dwie firmy z całkowicie różnych obszarów, które nie mają ze sobą nic do czynienia. Przecież już do tej pory byliśmy czwartym co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, a rozwój w segmencie energetycznym jest wpisany w naszej strategii – przypomniał Daniel Obajtek.Daniel Obajtek zwrócił uwagę, że Orlen chce rozwijać morską energetykę wiatrową, a Energa jest silna w energetyce wiatrowej na ładzie.Daniel Obajtek poinformował, że Orlen posiada już przygotowany plan uzyskania synergii.- Mamy przeanalizowane poszczególne spółki z grupy Energa, jak np. obszary obrotu, wytwarzania i obszar korporacyjny. W ciągu dwóch miesięcy przedstawimy plan synergii z grupą Energa, jego wdrożenie ma zająć ok. roku – dodał Daniel Obajtek.- Powstaje coraz większy podmiot, liczymy też na zamknięcie transakcji przejęcia grupy Lotos. Stworzymy firmę odporną na wahania makroekonomiczne. Strategiczne inwestycje wymagają solidnych podstaw finansowych, to inwestycje warte miliardy złotych. Teraz powstanie firma mająca dobrą poduszkę finansową, umożliwiającą realizację kosztownych inwestycji – podkreślił Daniel Obajtek.Podkreślił, że proces przejęcia Energi przez Orlen został przeprowadzony bardzo szybko – wezwanie na sprzedaż akcji Energii Orlen ogłosił 5 grudnia 2019 r., finalizacja nastąpiła więc po prawie 4 miesiącach.Na pytania o zasadność tworzenia wielkich koncernów, prezes Orlenu odpowiada prosto.- Nie słyszałem, żeby rozdrabnianie firm było modne. Już jest wiele wielkich firm, a słychać we Francji w Niemczech zapowiedzi, że chcą stworzyć europejskie czempiony, choć istniejące firmy są 10 razy większe niż Orlen – wskazał Daniel Obajtek.

PKN Orlen 27 kwietnia 2020 roku uzyskał informację od Biura Maklerskiego PKO BP, że przedmiotem transakcji zawieranych w ramach wezwania były akcje spółki Energa stanowiące około 80 proc. kapitału zakładowego oraz około 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Energa.



Rozliczenie części transakcji już nastąpiło 24 kwietnia 2020 r. a rozliczenie pozostałych transakcji powinno nastąpić 30 kwietnia 2020 roku.



Przypomnijmy, że 18 kwietnia 2020 roku Orlen i Skarb Państwa zawarły porozumienie ws. przejęcia przez płocki koncern kontroli kapitałowej nad Energą. Orlen zadeklarował w nim kontynuację strategicznych inwestycji gdańskiej grupy i utrzymanie polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek.



W zawartym porozumieniu Orlen zadeklarował, że po przejęciu kontroli nad Energą jej strategiczne inwestycje nadal będą prowadzone. Porozumienie daje natomiast możliwość weryfikacji warunków ich kontynuacji, w szczególności może to dotyczyć budowy Elektrowni Ostrołęka C.



Paliwowy koncern zobowiązał się również, że po przejęciu kontroli nad Energą, wykonane zostaną zobowiązania spółek z jej grupy, dotyczące m.in. utrzymania łącznej mocy zainstalowanej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania i zapewnienia ciągłości dostaw ciepła przy wykorzystaniu funkcjonujących w grupie jednostek wytwórczych, a także prawidłowego działania i niezawodności sieci dystrybucyjnej Energi, zgodnie z zatwierdzanymi przez Prezesa URE planami rozwoju.