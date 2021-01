Energa wprowadzi nowy system zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej

Energa Operator, spółka zależna Energi z Grupy Orlen, przystąpiła do prac nad wdrożeniem SCADA/ADMS. To najnowszej generacji centralny system zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej. Modernizacja pozwoli m.in. na szybsze usuwanie awarii oraz ułatwi sterowanie rozproszonymi odnawialnymi źródłami energii. Będzie to pierwsze tak kompleksowe wdrożenie w Polsce - podaje spółka.

Dyspozytorzy zyskają zautomatyzowane procesy wspierające sterowanie pracą sieci.

System samodzielnie wskaże optymalne rozwiązania, dokona także analizy ewentualnych zagrożeń dla stabilnej pracy sieci.

Zakończenie modernizacji planowane jest na koniec 2026 r.

Automatyzacja i mniejsze awarie

Wsparcie dla OZE

Nowe funkcje do 2026 r.