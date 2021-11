Energa wychodzi z węgla w kolejnej elektrociepłowni

W używającej węgla Elektrociepłowni Kalisz wchodzącej w skład aktywów ciepłowniczych Energi z grupy Orlen rozpoczęła się realizacja budowy gazowej kotłowni rezerwowo-szczytowej (KRS) o mocy około 50 MWt. Docelowy model działania kaliskiej elektrociepłowni będzie zbliżony do tego, jaki jest już stosowany w Elektrociepłowni Elbląg, co oznacza, że będzie łączył KRS z blokiem silników gazowych – wynika z informacji podanych przez Energę.

Jednoznaczne dyrektywy unijne

Energa wskazuje, że konieczność modernizacji aktywów ciepłowniczych grupy wynika wprost z unijnych przepisów, które zostały transponowane do prawodawstwa polskiego.W szczególności, jak wskazano, z dyrektywy IED w sprawie ograniczenia emisji przemysłowych, przyjętej w listopadzie 2010 roku przez Parlament Europejski i Radę Europy oraz dyrektywy MCP z listopada 2015 roku w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania.W zależności od różnych czynników, m.in. mocy zainstalowanej, przepisy te wyznaczają odpowiednie standardy w zakresie dopuszczalnych wielkości emisji substancji szkodliwych do środowiska.Energa wyjaśnia, że w przypadku braku uzasadnienia ekonomicznego lub braku przesłanek technicznych dla realizacji instalacji środowiskowych, które pozwoliłyby na spełnienie ww. standardów, operator danego źródła podejmuje decyzję o jego wyłączeniu z eksploatacji, jak w przypadku kotła OSR-32 w Kaliszu.Dla kotłów WR-25 podjęto natomiast decyzję o ich modernizacji i zmniejszeniu zainstalowanej mocy cieplnej. Podobna sytuacja miała miejsce w Elblągu, gdzie już w połowie 2020 roku wyłączone zostały dwa węglowe kotły parowe typu OP-130, ale trzeci - po redukcji mocy - będzie pozostawał w rezerwie do ostatecznego wyłączenia z eksploatacji w 2024 roku.Grupa Energa poza wymienionymi firmami ciepłowniczymi w Elblągu i w Kaliszu dysponuje jeszcze czterema innymi obiektami ciepłowniczymi, a w tym także kaliską Ciepłownią Rejonową o mocy zainstalowanej 58,15 MWt.Energa podała, że w przypadku ww. aktywów trwa obecnie analiza potencjalnych scenariuszy, które zgodnie z ogólnymi wytycznymi Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa do roku 2030, przyjętego w maju 2021, pozwoliłyby na stopniowe zastępowanie w segmencie CHP (Combined Heat and Power) obiektów węglowych źródłami nisko i zeroemisyjnymi, w tym kogeneracyjnymi.Wśród tych aktywów znajduje się również druga jednostka ciepłownicza Energi w Kaliszu - Ciepłownia Rejonowa o mocy zainstalowanej 58,15 MWt.