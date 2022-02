Energa z planem inteligentnych liczników do 2026

Energa-Operator od 2019 roku zmierza do zainstalowania liczników zdalnego odczytu u wszystkich swoich odbiorców do końca 2026 roku. Na koniec 2021 roku spółka wyposażyła ponad 1,6 mln klientów w inteligentne liczniki, osiągając tym samym poziom 50 proc. wymian na liczniki inteligentne - mówi nam Alicja Barbara Klimiuk, prezes Energi-Operatora.

- Energa-Operator od 2019 roku prowadzi działania zmierzające do zainstalowania liczników zdalnego odczytu u wszystkich swoich odbiorców do końca 2026 roku. Na koniec 2021 roku spółka wyposażyła ponad 1,6 mln klientów w inteligentne liczniki, osiągając tym samym poziom 50 proc. wymian na liczniki inteligentne.Cel, który przed sobą postawiliśmy, jest bardzo ambitny; 100 proc. liczników zdalnego odczytu w sieci spółki w roku 2026 oznacza znaczące oszczędności kosztów związanych z tradycyjnym, ręcznym pozyskiwaniem odczytów lokalnie.- W styczniu 2022 ogłosiliśmy kolejne postępowanie zakupowe nieograniczone na dostawę ponad 471 tys. liczników zdalnego odczytu i urządzeń powiązanych. To już czwarte z kolei postępowanie na masowy zakup tego typu liczników.Nabywanie usług na wymiany liczników na sieci spółki jest na bieżąco zapewniane w ramach prowadzonej działalności. Rozpoczęcie kolejnego postępowania planowane jest na początek 2023 roku.