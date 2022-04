Energa z pozwoleniem na budowę farmy fotowoltaicznej w wielkopolskim

Energa Green Development, spółka zależna Energi z Grupy Orlen uzyskała warunki przyłączenia do sieci oraz pozwolenie na budowę dla pierwszego etapu realizacji farmy fotowoltaicznej PV Mitra w gm. Przykona w Wielkopolsce – podała w środę Energa.

To największy obecnie projekt fotowoltaiczny realizowany przez Grupę Orlen. W pierwszym etapie inwestycji PV Mitra powstanie obiekt o mocy ok. 65 MW, zajmujący łączną powierzchnię ok. 53 ha. Do budowy farmy wykorzystanych zostanie 85 tys. modułów fotowoltaicznych.

Jak podano w informacji prasowej spółki, będzie to kolejna instalacja OZE w gminie Przykona.

"Rozbudowa portfolio OZE jest realizacją założeń Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa do 2030 roku i Strategii Orlen2030, która zakłada wzrost mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych do ponad 2,5 GW do końca dekady" - podała Energa.

Energa oprócz PV Mitra realizuje obecnie sześć inwestycji fotowoltaicznych o łącznej docelowej mocy ok. 25 MW. PV Mitra to trzecia farma fotowoltaiczna i czwarta instalacja OZE, która wzniesiona zostanie na zrekultywowanym terenie po kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Adamów.

Od lipca 2020 roku w eksploatacji jest już Farma Wiatrowa Przykona o mocy zainstalowanej 31,05 MW. W tym roku planowane jest rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej w dwóch farmach fotowoltaicznych - PV Gryf o mocy ok. 20 MW i PV Przykona o mocy ok. 1 MW.

Zrealizowane i prowadzone właśnie instalacje wytworzą w ciągu roku, według szacunków, energię elektryczną wystarczającą do pokrycia zapotrzebowania ok. 69 tys. gospodarstw domowych, z czego przeszło 27 tys. zasilić będzie mogła sama PV Mitra. Jednocześnie produkcja ze wszystkich trzech instalacji fotowoltaicznych będzie równoważna redukcji emisji CO2 do atmosfery o ok. 124 tys. ton rocznie.

Szacuje się, że na gruntach należących do Energi w gminie Przykona powstać mogą instalacje OZE o łącznej mocy ok. 160 MW.