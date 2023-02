Energa zaliczyła kwartał na finansowym minusie

Grupa Energa według szacunków w IV kwartale 2022 roku odnotowała 633 mln zł straty netto wobec 26 mln zł straty netto rok wcześniej, osiągając w całym 2022 roku 960 mln zł zysku netto w porównaniu do 937 mln zł zysku netto w 2021.

Grupa Energa w IV kwartale 2022 roku miała wg szacunków 453 mln zł straty EBITDA wobec 340 mln zł zysku EBITDA w IV kwartale 2021 roku

W 2022 gdańska grupa miała wg. szacunków 2,645 mld zł zysku EBITDA wobec 2,449 mld zł zysku EBITDA w poprzednim roku, co oznacza wzrost o 8 proc.

W 2022 wg szacunków dystrybucja energii elektrycznej zrealizowana przez grupę Energa była nieco większa niż rok wcześniej. Wzrosła też produkcja energii elektrycznej, a spadła sprzedaż detaliczna prądu.

Energa przekazała do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe i operacyjne grupy Energa za IV kwartał 2022 roku i za cały 2022 rok.

Grupa Energa w IV kwartale 2022 roku ze stratą netto większą niż rok wcześniej

Szacunkowe przychody grupy Energa w IV kwartale 2022 wyniosły około 5,3 mld zł wobec 3,8 mld zł w analogicznym okresie 2021.

W IV kwartale 2022 grupa miała 453 mln zł straty EBITDA wobec 340 mln zł zysku EBITDA w IV kwartale 2021 roku.

Energa definiuje EBITDA jako zysk/strata z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych.

Energa podała, że na wynik EBITDA grupy za IV kwartał 2022 wpływ miały przede wszystkim wynik EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja (spadek rok do roku o 152 mln zł/), wynik EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie (wzrost rok do roku o 71 mln zł) i wynik EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż (846 mln zł straty, spadek o 715 mln zł rok do roku).

- Przyczyną ujemnego wyniku EBITDA (Linii Biznesowej Sprzedaż - red.) oraz jego mocnego spadku rok do roku było w głównej mierze utworzenie rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia w kwocie 916 mln zł w związku z wdrożeniem regulacji w zakresie cen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych oraz zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla gospodarstw domowych na 2023 rok - podała Energa.

Firma w IV kwartale 2022 roku odnotowała 633 mln zł straty netto wobec 26 mln zł straty netto w IV kwartale 2021 roku. Na spadek wartości zysku netto rok do roku wpłynęły w głównej mierze, jak podała Energa, niższe wyniki operacyjne grupy.

Grupa w IV kwartale 2022 dostarczyła klientom około 5,75 TWh energii (dystrybucja energii elektrycznej) wobec 5, 88 TWh w IV kwartale 2021 roku, a wyprodukowała około 1,13 TWh energii elektrycznej brutto wobec około 1,17 TWh rok wcześniej. Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej w IV kwartale 2022 sięgnęła prawie 4,7 TWh wobec ponad 4,8 TWh w IV kwartale 2021 roku.

W całym 2022 toku grupa Energa z zyskiem netto nieco większym niż rok wcześniej

Szacunkowe przychody grupy Energa w 2022 wyniosły około 20,3 mld zł wobec 13,8 mld zł w 2021.

W 2022 grupa miała 2,645 mld zł zysku EBITDA wobec 2,449 mld zł zysku EBITDA w poprzednim roku, co oznacza wzrost o 8 proc.

Największy wzrost zanotowała Linia Biznesowa Wytwarzanie (EBITDA 837 mln zł, wyższa o 725 mln zł rok do roku , co przede wszystkim wynikało z wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej.

Linia Biznesowa Sprzedaż odnotowała w 2022 stratę EBITDA w wysokości 166 mln zł wobec 343 mln zł zysku w 2021. Pogorszenie wyniku EBITDA w tym segmencie było w głównej mierze związane z utworzeniem rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia w kwocie 916 mln zł, o której była mowa przy opisie dotyczącym IV kwartału 2022.

Linia Biznesowa Dystrybucja uzyskała w 2022 wynik EBITDA na poziomie 2,044 mld zł, czyli właściwie na analogicznym poziomie jak w roku 2021,kiedy wyniósł 2,048 mld zł.

Zysk netto grupy Energa za 20022 rok wyniósł według szacunków 960 mln zł wobec 937 mln zł w 2021 roku.

Dystrybucja energii elektrycznej zrealizowana przez grupę Energa w 2022 roku sięgnęła 23,23 TWh wobec 23,07 TWh w 2021 roku, a produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła około 4,53 TWh wobec blisko 4,14 TWh w 2021 roku. Grupa Energa w minionym roku sprzedała w detalu niespełna 18 TWh energii elektrycznej wobec prawie 18,6 TWh rok wcześniej.