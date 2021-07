Energa zamieniła stratę na solidny zysk

Grupa Energa w I połowie 2021 r. osiągnęła 6,669 mld zł przychodów notując 668 mln zł zysku netto wobec 6,095 mld zł przychodów i 767 mln zł straty netto w I półroczu 2020. Na poprawę wyniku miał wpływ m.in. wyższy zysk EBITDA, znacznie mniejsze odpisy aktywów i lepszy wynik na działalności finansowej rok wcześniej podkopany m.in. przez odpisy inwestycji w PGG.

Ze straty netto do zysku netto

- Było to przede wszystkim efektem niskiej bazy. W 2020 roku obowiązywała niekorzystna taryfa Prezesa URE dla gospodarstw domowych rozliczanych na jej podstawie, a także wyniki 2020 roku (szczególnie II kwartał) były obniżone na skutek pandemii. Ponadto, w 2021 roku nastąpiła ogólna poprawa marżowości sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych. W konsekwencji obu tych elementów (niska baza oraz poprawa rentowności) nastąpił dynamiczny wzrost marży na sprzedaży energii elektrycznej i tym samym EBITDA - wyjaśnia Energa.Grupa Energa w I półroczu 2021 sprzedała w detalu 9, 315 TWh energii elektrycznej wobec 9,275 TWh w I półroczu 2020 roku.W I półroczu 2021 grupa Energa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 807 mln zł wobec 63 mln zł w I półroczu 2020 roku.W I półroczu 2021 grupa Energa odnotowała 668 mln zł zysku netto w porównaniu do 767 mln zł straty netto w analogicznym okresie 2020 roku.Na poprawę wyniku netto w rozpatrywanym okresie, oprócz wzrostu wartości EBITDA, wpływ miał m.in. niższy poziom dokonanych odpisów aktualizujących wartość aktywów. W I połowie 2020 roku odpisy wynosiły 470 mln zł, wobec 72 mln zł w I półroczu 2021.Ponadto grupa Energa miała lepszy niż rok wcześniej wynik na działalności finansowej, który jak podała wynikał głównie z efektu niskiej bazy.Grupa w I półroczu 2020 roku zanotowała wysokie koszty finansowe, przede wszystkim w efekcie odpisu pożyczki udzielonej spółce Elektrownia Ostrołęka w związku z decyzją o zaniechaniu budowy Elektrowni Ostrołęka C na węgiel (Projekt Węglowy) oraz odpisu aktualizującego wartości inwestycji w Polskiej Grupie Górniczej.Poza tym, jak podała Energa, nastąpiła poprawa w wynikach jednostek stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach. W I półroczu 2021w związku z rozliczeniami Projektu Węglowego grupa dokonała częściowego rozwiązania rezerwy utworzonej rok wcześniej , co znacząco obniżyło wynik netto w I półroczu 2020 roku.Grupa Energa w I półroczu 2021 poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 945 mln zł wobec 815 mln zł w I półroczu 2020 roku.