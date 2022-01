Energa zamknęła 2021 r. z miliardem na plusie

Według wstępnych danych grupa Energa w 2021 roku grupa uzyskała 13,766 mld zł przychodów ze sprzedaży wobec 12,458 mld zł w 2020 roku notując 1,031 mld zł zysku netto w porównaniu do 444 mln zł straty netto w 2019 roku – wynika z informacji podanych przez energetyczną spółkę.

Cały 2021 rok Energa zamknęła z ponad miliardem na plusie

W IV kwartale 2021 EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż była ujemna i wyniosła minus 127 mln zł wobec 42 mln zł w IV kwartale 2020 roku. Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej w IV kwartale 2021 wyniosła 4,855 TWh wobec 4,896 TWh w IV kwartale 2020 roku.- Przyczyną spadku EBITDA rok do roku oraz zanotowania ujemnej wartości EBITDA w sprawozdawanym kwartale była sytuacja na rynku energii elektrycznej w grudniu 2021 roku. W tym okresie notowane były ekstremalnie wysokie ceny energii na rynku Spot i bilansującym. Ponadto, nastąpił ponadstandardowy wzrost zużycia energii przez klientów w stosunku do zakontraktowanego przez tę linię biznesową wolumenu. Powyższe zdarzenia znacząco zwiększyły koszt bilansowania portfela energii - tłumaczy Energa.Grupa Energa w IV kwartale 2021 odnotowała zysk netto na poziomie 68 mln zł wobec 238 mln zł w IV kwartale 2020 roku, co licząc rok do roku oznacza spadek o 170 mln zł .- Na obniżenie wartości zysku netto rok do roku wpłynęły w głównej mierze niższe wyniki operacyjne grupy oraz niekorzystne saldo odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych rok do roku - w IV kwartale 2020 miało miejsce istotne rozwiązanie odpisów- skomentowała Energa.Grupa Energa w 2021 osiągnęła 13,766 mld zł przychodów ze sprzedaży wobec 12,458 mln zł w 2020 roku.Zysk EBITDA grupy za 2021 rok wyniósł 2,529 mld zł wobec 2,038 mld zł w 2020 roku, co oznacza wzrost o 24 proc.Na wynik EBITDA grupy złożyły się oczywiście wyniki poszczególnych segmentów biznesowych, a w tym EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 2,026 mld zł (1,79 mld zł w 2020 roku) EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 211 mln zł (165 mln zł w 2020 roku) i EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 347 mln zł wobec 156 mln zł w 2020 roku.Grupa Energa zawdzięcza wzrost zysku EBITDA w 2021 rok głównie Linii Biznesowej Dystrybucja (wzrost EBITDA rok do roku o 236 mln zł).Było to, jak podała Energa, przede wszystkim efektem wyższej marży na dystrybucji (efekt wyższego wolumenu dystrybucja) oraz niższych kosztów operacyjnych. Dystrybucja energii elektrycznej w 2021 roku przekroczyła nieco 23 TWh wobec około 21,8 TWh w 2020 roku.W dużym stopniu do poprawy wyniku EBITDA przyczyniła się także Linia Biznesowa Sprzedaż (wzrost EBITDA o 191 mln zł rok do roku) . Ta poprawa, jak wyjaśnia Energa, była związana z poprawą marżowości sprzedaży energii do odbiorców końcowych w porównaniu do ubiegłego roku (rok do roku marża na sprzedaży energii wyższa aż o 283 mln zł).W 2021 grupa Energa sprzedała w detalu, czyli odbiorcom końcowym, niespełna 18,6 TWh energii elektrycznej wobec blisko 18,8 TWh w 2020 roku.W 2021 wyższa niż w 2020 była także EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie, o 46 mln zł.- Wzrost EBITDA tej Linii był w głównej mierze spowodowany wyższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej oraz wyższym przychodem z usług systemowych, gdzie pozytywny wpływ powyższych czynników został częściowo obniżony wyższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji oraz wyższym kosztem zakupu uprawnień do emisji – skomentowała Energa.Grupa Energa w 2021 roku wyprodukowała 4,136 TWh energii elektrycznej brutto wobec 3, 184 TWh brutto 2020 roku.Grupa Energa w 2021 roku miała 1,364 mld zł zysku operacyjnego (EBIT) wobec 664 mln zł zysku operacyjnego w 2020 roku. Natomiast zysk netto grupy w 2021 roku wyniósł 1,031 mld zł wobec 444 mln zł straty netto w 2020 roku.Ostateczne dane finansowe i operacyjne grupy Energa za IV kwartał 2021 roku i za 2021 rok zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy Energa za 2021 rok.