Energa zawarła umowy na dostawy niemal miliona zdalnych liczników

Spółka podała, że w pierwszej części przetargu zwycięzcą, który zrealizuje 60 proc. zaplanowanego kontraktu jest Apator, a dostawcą pozostałych 40 proc. urządzeń będzie Sagemcom Poland, zwycięzca drugiej części przetargu.

Obecnie ponad 2,3 mln klientów energii przyłączonych do sieci Energi Operatora korzysta ze zdalnego pomiaru, a do 2026 roku spółka planuje nim objąć wszystkich swoich klientów.

Energa Operator poinformowała, że zawarła umowy na dostawy blisko miliona liczników zdalnego odczytu poboru energii (LZO) wraz z modemami do komunikacji zastępczej.

- Przetarg, w ramach którego wyłonieni zostali dostawcy urządzeń, jest największym w historii Energa Operator i jednym z największych postępowań przetargowych na dostawę liczników zdalnego odczytu, spełniających wymagania rozporządzenia w sprawie systemu pomiarowego w Polsce - mówi Ewa Sikora, Dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych Energa Operator, cytowana w komunikacie.

- Dzięki dwuletnim kontraktom zapewniona została ciągłość dostaw liczników oraz modemów w roku 2024 i 2025, co znacząco przybliży Energa Operator do instalacji na sieci 100 proc. liczników zdalnego odczytu do końca 2026 r., zgodnie z przyjętą w grupie Orlen inicjatywą, mającą na celu m.in. obniżenie kosztów związanych z odczytami inkasenckimi, a co ważniejsze - dostosowanie infrastruktury pomiarowej Energa Operator do wyzwań stawianych w ramach transformacji energetycznej w Polsce - dodaje Ewa Sikora.

Spółka podała, że w pierwszej części przetargu zwycięzcą, który zrealizuje 60 proc. zaplanowanego kontraktu tj. 248 tys. liczników 1 fazowych, 320 tys. liczników 3 fazowych oraz 28 tys. modemów jest Apator. Natomiast, jak podano, dostawcą pozostałych 40 proc., tj. 165 tys. liczników 1 fazowych, 213 tys. liczników 3 fazowych oraz 19 tys. modemów będzie Sagemcom Poland, zwycięzca drugiej części przetargu.

Zamówione urządzenia mają możliwość komunikacji zarówno z wykorzystaniem linii elektroenergetycznej (PLC – Power Line Communication), jak też za pomocą modemu LTE. Modemy, jak wyjaśniono, mogą zostać wykorzystane do komunikacji zastępczej w miejscach, w których nie powstała jeszcze odpowiednia infrastruktura umożliwiająca przesyłanie danych za pomocą linii.

LZO umożliwią także wdrożenie nowych rozwiązań rynkowych, takich jak taryfy dynamiczne

Komunikacja z użyciem linii elektroenergetycznej, która jest podstawowym kanałem wymiany danych w zamówionych urządzeniach, prowadzona będzie w standardzie PRIME 1.4. Jest to, jak podała Energa, najnowszy standard opracowany przez międzynarodową organizację PRIME Alliance, która zrzesza m.in. przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, a także największe na świecie przedsiębiorstwa produkujące sprzęt do pomiaru jej zużycia.

Operator wskazuje, że przekazywane na bieżąco, przez liczniki zdalne, dane, są niezbędne do odpowiedniego zaplanowania pracy i bilansowania systemu elektroenergetycznego ze znacznym udziałem OZE. Podkreślił, że umożliwią one także wdrożenie nowych rozwiązań rynkowych, takich jak taryfy dynamiczne, które pozwolą zainteresowanym klientom energii elektrycznej, korzystać z niej wtedy, kiedy OZE generują jej najwięcej i kiedy jest ona najtańsza.

Poza przekazywaniem pomiarów, dzięki zdalnej transmisji danych, inteligentne liczniki umożliwiają też np. monitorowanie parametrów dostarczanej energii i powiadomienie operatora o błędach technicznych sieci, takich jak np. brak fazy. Zdalnie realizowane są także niektóre usługi, takie jak zmiana grupy taryfowej w przypadku zmiany umowy.

Energa Operator, która zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej jest spółką zależną Energi kontrolowanej przez Orlen.