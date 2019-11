Energa zbuduje farmę fotowoltaiczną o mocy ponad 19 MW

Grupa Energa przystępuje do realizacji farmy fotowoltaicznej PV Gryf. Obiekt o mocy 19,83 MW powstanie w gminie Przykona, obok budowanej obecnie farmy wiatrowej grupy. To już kolejna inwestycja spółki Energa OZE w odnawialne źródła energii na terenach zrekultywowanych po kopalni węgla brunatnego Adamów. Projekt uzyskał pozwolenie na budowę - poinformowała Energa.

Farma fotowoltaiczna PV Gryf będzie trzecim obiektem tego typu eksploatowanym w grupie Energa. Obecnie, spółka Energa OZE zarządza dwoma farmami PV - PV Czernikowo we wsi Wygoda, o mocy 3,77 MW i PV Delta zlokalizowaną niedaleko Gdańska, o mocy 1,63 MW.- Wieloletnie doświadczenie zarówno w budowie, jak i eksploatacji farm fotowoltaicznych, pozwoliło osiągnąć bardzo duże tempo procesu pozyskania pozwolenia na budowę i daje nam uzasadnioną pewność, że realizowana inwestycja zakończy się sukcesem. Wykwalifikowana kadra inżynierów i serwisantów pracuje nad odpowiednim doborem zarówno paneli i inwerterów, zapewniających wieloletnią bezawaryjną eksploatację, jak i zaprojektowaniem konstrukcji nośnej, co wymaga dużego doświadczenia, biorąc pod uwagę niską nośność gruntów pokopalnianych Planujemy zgłosić udział PV GRYF w tegorocznej aukcji OZE. Pozyskanie wsparcia aukcyjnego pozwoli bezzwłocznie przystąpić do prac budowlanych. – mówi Piotr Meler, prezes zarządu Energa OZE. –Grupa Energa w pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 osiągnęła zysk EBITDA (zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją ) w wysokości 1 742 mln zł wobec 1 587 mln zł w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 roku.W pierwszych trzech kwartałach 2019 grupa zanotowała 355 mln zł zysku netto ( 575 mln zł zysku netto przed odpisami na elektrownię Ostrołęka B) wobec 680 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2018 ( 584 mln zł zysku netto przed odwróceniem odpisu na farmy wiatrowe).