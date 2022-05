Energa zbuduje nową linię wysokiego napięcia dla 100 tys. odbiorców

Spółka Energa Operator przystąpiła do prac projektowych związanych z budową nowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia (WN) relacji Żarnowiec - Łebno - Sierakowice, która łącznie liczyć ma ponad 60 km. Realizacja inwestycji ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego około 100 tys. mieszkańców powiatów kartuskiego i wejherowskiego oraz do zwiększenia potencjału przyłączeniowego, zarówno dla odbiorców, jak i OZE.

Projekt linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia relacji Żarnowiec - Łebno - Sierakowice, wykonany zostanie przez Energę Invest, spółkę zależną Energi z grupy Orlen.

Energa Operatora podała, że nowa linia może również przyczynić się do lepszej dystrybucji energii, dla odbiorców lokalnych, z planowanej na Pomorzu elektrowni atomowej.

Operator poinformował, że ze względu na szeroki zakres inwestycji, prace projektowe powinny zostać ukończone do roku 2026, zaś sama budowa nowej linii zaplanowana jest na lata 2026-2028.

Energa Operator przystąpiła do prac projektowych związanych z budową nowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia (WN) relacji Żarnowiec - Łebno - Sierakowice.

Zobacz także: Wynik EBITDA Energi wyższy o 42 proc.

Spółka podała, że projektowana linia wysokiego napięcia będzie najdłuższą tego typu wybudowaną na terenie jej działania od ponad 20 lat. Łącznie liczyć ma ponad 60 km, z czego blisko 50 km stanowić będzie odcinek całkowicie nowo wybudowany.

Czytaj również: Energa ma 150 mln euro kredytu na inwestycje w sieci dystrybucji prądu

Na trasie nowej linii sześć gmin

Projektowania linia elektroenergetyczna przebiegać będzie przez tereny gmin Sierakowice, Kartuzy, Linia, Szemud, Łęczyce oraz Luzino.

Dzięki jej powstaniu istotna, z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, stacja elektroenergetyczna – Główny Punkt Zasilania (GPZ) Sierakowice, będzie zasilana dwustronnie.

Energa Operator wyjaśnia, że ułatwi to prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych sieci energetycznej, ale przede wszystkim pozwoli na ograniczenie przerw w dostawie energii elektrycznej i zachowanie odpowiednich jej parametrów, nawet w przypadku awarii jednej z doprowadzających prąd do stacji, linii wysokiego napięcia.

„Ponadto zmiana rozpływu mocy w sieci 110kV, zasilanej ze stacji elektroenergetycznej 400/110 kV w Żarnowcu (będącej punktem styku sieci przesyłowej najwyższych napięć 400 kV z siecią dystrybucyjną wysokiego napięcia 110 kV), związana z powstaniem nowej linii, zmniejszy obciążenia w istniejących już liniach 110kV i umożliwi przyłączanie nowych odbiorców”- czytamy w komunikacie spółki.

Nowa linia może również przyczynić się do lepszej dystrybucji energii, dla odbiorców lokalnych, z planowanej na Pomorzu elektrowni atomowej.

Z inwestycją Energi powiązana jest ściśle budowa nowego GPZ w miejscowości Łebno. Jego ukończenie ma zwiększyć potencjał przyłączeniowy dla OZE oraz odbiorców.

Powstanie nowej stacji pozwoli również na skrócenie ciągów liniowych sieci średniego napięcia (SN), co przełoży się na zmniejszenie liczby i czasu przerw w dostawach energii. W związku z powstaniem stacji zaplanowano także budowę oraz modernizację około 20 km linii średniego napięcia.

Budowa zaplanowana na lata 2026-2028

Projekt linii WN relacji Żarnowiec - Łebno - Sierakowice wykonany zostanie przez Energę Invest, spółkę zależną Energi.

Przy budowie wykorzystanych zostanie około 180 nowatorskich słupów, opracowanych przez Energę Invest we współpracy z naukowcami z Politechniki Gdańskiej, w ramach dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu Pylon.

Energa Operator podała, że zastosowanie tych konstrukcji umożliwi wydłużenie przęseł nawet do 400 metrów, a tym samym zmniejszenie liczby niezbędnych stanowisk słupowych.

„Dłuższe przęsła to większe możliwości uniknięcia konieczności lokalizowania stanowisk słupowych na terenach prywatnych oraz obszarach o cennych walorach przyrodniczych. Redukcja liczby słupów w linii pozwoli również na zmniejszenie ilości wykorzystanych materiałów: stali, betonu oraz osprzętu elektroenergetycznego”- zaznaczyła spółka.

Obecnie prowadzone są uzgodnienia z gminami, przez których tereny przebiegać będzie nowa linia elektroenergetyczna. Rada Gminy Szemud oraz Rada Miejska w Kartuzach podjęły już uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb realizacji tej niezwykle ważnej inwestycji.

Spółka poinformowała, że ze względu na szeroki zakres inwestycji, prace projektowe powinny zostać ukończone do roku 2026, zaś sama budowa zaplanowana jest na lata 2026-2028.