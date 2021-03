Energa zmodernizowała blok biomasowy w Elblągu. Wkrótce gaz i biomasa wyprą węgiel

Energa Kogeneracja, spółka zależna Energi, zakończyła prace optymalizacyjne bloku biomasowego w Elektrociepłowni Elbląg. Skutkiem prac było zwiększenie zainstalowanej mocy cieplnej do 60 z 30 MWt. Za kilka lat spółka odejdzie od stosowania węgla w Elblągu, ciepło i energia będą produkowane z gazu ziemnego i biomasy.

Sprawnie przebiega również realizacja szacowanego na ok. ćwierć miliarda zł programu inwestycyjnego Energa Kogeneracja. Zakłada on w pierwszej kolejności budowę kotłowni rezerwowo-szczytowej na gaz ziemny o mocy 114 MWt, której wykonawcą jest firma Energotechnika-Energorozrusz. Planowane oddanie do eksploatacji nowej jednostki zaplanowano na przełomie 2021 i 2022 roku.Następnie do końca 2025 roku powstanie układ silników gazowych. Energa Kogeneracja opracowuje dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy układu kogeneracyjnego, który będzie się składał z trzech silników gazowych, każdy o mocy ok. 10 MW (zarówno elektrycznej, ja też cieplnej).W drodze przetargu wyłoniony został natomiast wykonawca samego projektu budowlanego - firma Energopomiar Gliwice.Elektrociepłownia Elbląg odpowiada za produkcję ok. 80 proc. ciepła dystrybuowanego przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Z chwilą oddania układu silników gazowych do eksploatacji Energa Kogeneracja definitywnie zakończy produkcję energii z węgla w Elblągu, bazując wyłącznie na paliwie biomasowym i gazowym.