Energa zmodernizowała oświetlenie uliczne w dwóch gminach

Energa zakończyła modernizację oświetlenia ulicznego w gminach Kwidzyn i Dzierzgoń (Pomorskie), oprawy sodowe wymieniono na ledowe - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe gdańskiej spółki.

"Zasadność wymiany opraw na nowoczesne, ledowe źródła światła jest najczęściej argumentowana kryterium finansowym - redukcją kosztów zużycia energii elektrycznej. Jednakże modernizacja oświetlenia ma także na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg, a także rozświetlenie obiektów i przestrzeni miejskiej i gminnej" - wyjaśniła Energa SA.

W gminie Kwidzyn wymieniono ponad 1000 opraw sodowych na nowe, efektywne energetycznie oprawy LED. Dodatkowo, dobudowano 244 nowe punkty oświetleniowe.

Dzięki wysokiej efektywności opraw będzie można zredukować zużycie energii elektrycznej oraz obniżyć emisję CO2 o ok. 3500 ton (w okresie obowiązywania umowy, tzn. do końca 2024 r.).

Natomiast na terenie gminy Dzierzgoń spółka wymieniła ponad 500 opraw sodowych na ledowe.

"Przykład Dzierzgonia pokazuje, że także niewielkie miasteczka i gminy są zainteresowane zmodernizowaniem oświetlenia - na bardziej efektywne i oszczędne w eksploatacji" - głosi komunikat biura prasowego Energi.



Strumień światła emitowany w oprawach LED jest przyjazny dla oka, nie powoduje podrażnienia i zmęczenia narządu wzroku. Światło ledowe odzwierciedla bowiem naturalne światło dzienne, dzięki czemu kierowcy mogą lepiej określać odległość do pojazdów, przedmiotów oraz osób w porze nocnej i o zmroku. Zaletą tego oświetlania jest wyeliminowanie zjawiska tzw. stroboskopu, czyli występowania naprzemiennie oświetlonych o nieoświetlonych powierzchni.

Wysoki poziom efektywności świetlnej opraw LED to przede wszystkim efekt zastosowania najnowszej technologii wytwarzania diod luminescencyjnych, które z 1 W zużytej mocy generują strumień światła o wartości ok. 180 lumenów. Mniejszy pobór energii oznacza redukcję emisji dwutlenku węgla oraz toksycznych związków siarki, azotu i pyłów do atmosfery.

Ponadto, oprawy uliczne LED są wykonane bez użycia pierwiastków szkodliwych dla środowiska takich, jak ołów, rtęć i związki arsenu.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną.