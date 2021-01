Energa zmodernizuje oświetlenie w Biskupcu i Jezioranach

Ponad 2 tys. lamp ulicznych zmodernizuje w warmińskich gminach Biskupiec i Jeziorany spółka Energa Oświetlenie. Oprawy sodowe zostaną tam wymienione na energooszczędne oprawy LED - poinformowało w czwartek biuro prasowe Grupy Energa.

Będą to kolejne projekty modernizacji oświetlenia w woj. warmińsko-mazurskim realizowane przez Energę Oświetlenie, spółkę zależną Energi z Grupy ORLEN.

Tym razem wymiana opraw zostanie wykonana w gminach Biskupiec i Jeziorany.

Dzięki temu zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego zostanie zredukowane o blisko 60 proc., a emisja CO2 do atmosfery zmniejszy się rocznie łącznie o prawie 124 tony.

Według wiceprezesa Zarządu Energi Oświetlenie Szymona Szlósarczyka, spółka podejmuje szereg działań dla wzmacniania dobrych relacji z samorządami z Warmii i Mazur. W celu przyspieszenia prac utworzono Rejonowy Dział Realizacji Usług w Olsztynie. "Unowocześnienie infrastruktury oświetleniowej we współpracy z naszą spółką to nie tylko spora oszczędność, ale także troska o środowisko" - zaznaczył Szlósarczyk.

Umowa zawarta z gminą Biskupiec zakłada m.in. wymianę ponad 1600 sztuk dotychczasowych opraw sodowych i zastąpienie ich energooszczędnymi oprawami LED. Zostanie też zainstalowany system sterowania połączony z czujnikami zmierzchu. Zaplanowano również wymienienie całej infrastruktury oświetleniowej, tj. słupów, wysięgników i opraw wzdłuż ul. Niepodległości, a ponadto wykonanie kompleksowego oświetlenia ścieżki rowerowej w miejscowości Rukławki. Umowa z gminą Jeziorany zakłada z kolei modernizację ponad 500 opraw oświetlenia ulicznego. Tu również zostanie zastosowane sterowanie systemem oparte o czujniki zmierzchu.

Przed podpisaniem umów wykonano w obu gminach audyt oświetlenia. Jak przekazała spółka, dzięki wymianie opraw zużycie energii elektrycznej zostanie zredukowane o prawie 60 proc., co oznacza mniejszą emisję CO2 do atmosfery - o ponad 98 ton w gminie Biskupiec i o ponad 25 ton w gminie Jeziorany w skali roku. Modernizacja ma także poprawić jakość oświetlenia oraz bezpieczeństwo i komfort użytkowników dróg.

Światło emitowane przez oprawy LED jest zbliżone do naturalnego światła dziennego i przyjazne dla oka, nie powoduje jego podrażnienia ani zmęczenia. Zaletą tych opraw jest też równomierność pokrycia światłem. Pozwoli to wyeliminować zjawisko stroboskopu, czyli występowanie naprzemiennie oświetlonych i nieoświetlonych powierzchni. Z kolei dzięki soczewkom, które emitują strumień światła w pożądanym kierunku, unika się efektu "śmiecenia światłem", co jest dużym problemem w obszarach zabudowanych.