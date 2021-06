Energetycy zapowiadają demonstrację, jakiej nie było w Polsce od lat

Na 9 czerwca Solidarność organizuje dużą demonstrację w Warszawie. – Chcemy przypomnieć rządowi, że - przygotowując transformację energetyki - nie może zapomnieć o miejscach pracy i dialogu ze stroną społeczną – mówi WNP.PL Bogdan Tkocz z komitetu protestacyjno-strajkowego grupy Tauron.

Schyłkowy biznes

Negocjacje w sprawie NABE ruszyły

Połowa wytwarzania energii w Polsce

– Dlatego też oczywistym jest, że możemy go tylko przeprowadzić wspólnie, w dialogu ze stroną społeczną. I taki dialog prowadzimy w tym procesie transformacji – dodaje Wojciech Dąbrowski.MAP podkreśla, że NABE będzie prowadziło jedynie inwestycje utrzymaniowe i modernizacyjne niezbędne do utrzymania sprawności eksploatowanych bloków węglowych. Zapewniono, że nastąpi odstawianie wyeksploatowanych bloków - na fundamencie rachunku ekonomicznego i bilansu mocy, wraz z podłączaniem do Krajowego Systemu Energetycznego nowych źródeł.Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych, powiedział, że gdyby dostrzeżono atrakcyjną przyszłość wytwarzania energii elektrycznej z węgla kamiennego i brunatnego, program zostałby zaplanowany inaczej.– Widzimy, że to schyłkowy biznes i ten schyłkowy biznes trzeba odpowiednio zaplanować w czasie, objąć – co chcielibyśmy zrobić – jakąś formą pomocy publicznej. A jeżeli mówimy o zaangażowaniu inwestycyjnym takiego podmiotu, to on będzie ograniczał się do niezbędnych modernizacji, aby bloki mogły spokojnie pracować – mówił Artur Soboń.Przekonywał, że NABE nie będzie podmiotem inwestującym w nowe inwestycje związane z produkcją energii elektrycznej z wykorzystaniem węgla kamiennego czy brunatnego. I to właśnie budzi największe obawy pracowników elektrowni, które mają trafić do NABE...Pod koniec maja 2021 r. Ministerstwo Aktywów Państwowych przekazało do konsultacji projekt dokumentu „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa”. Uwagi mają być nadsyłane do 28 czerwca 2021 r.Tym samym – podkreśla resort – ruszył proces zmierzający do wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych należących do Skarbu Państwa. "Umożliwi to bezpieczną oraz dostosowaną do polskich uwarunkowań stopniową i rozpisaną na wiele lat transformację sektora elektroenergetycznego w kierunku pozyskiwania energii ze źródeł nisko- oraz zeroemisyjnych" – wyjaśnia MAP.Operacja wydzielania aktywów węglowych ma zakończyć się w drugiej połowie 2022 r. Taki ruch ma pomóc grupom energetycznym w transformacji w stronę energetyki nisko- i zeroemisyjnej. Tyle że pracownicy wydzielanych firm boją się o swoje miejsca pracy...Do NABE trafią elektrownie węglowe z grup Tauron, Enea i PGE oraz kopalnie węgla brunatnego z PGE. Wskutek przejęcia wytwarzania energii opartego na węglu od grup energetycznych, moc zainstalowana źródeł w NABE sięgnie 22,7 tys. MW – dla porównania: moc wszystkich źródeł w Polsce to dziś 51,9 tys. MW.W roku 2020 elektrownie, które wejdą w skład NABE, wyprodukowały 83,7 TWh energii, czyli dużo ponad połowę krajowej produkcji (152,3 TWh). Całkowite zużycie energii w Polsce w 2020 r. wyniosło 165,5 TWh.Nowa grupa ma zatrudniać 32,2 tys. pracowników. Najwięcej z nich (bo aż 25,7 tys.) przejdzie z obecnej grupy PGE. 3,0 tys. pracowników - z grupy Enea, a 3,5 tys. - z grupy Tauron.