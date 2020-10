Energetyczna rewolucja. „W spółkach skarbu państwa musi nastąpić mentalna zmiana”

To dla decydentów będzie bardzo trudny okres: jak pogodzić kwestie bieżące z odpowiedzialnością długoterminową - tak o najbliższych 2-3 latach, podczas których walczyć trzeba ze skutkami pandemii, a zarazem pamiętać o transformacji energetyki i ochronie klimatu, mówi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

"Odpalić" energetykę

Sektorową piętą achillesową jest digitalizacja procesów. – To na pewno wyzwanie dla firm, które są bardzo konserwatywne i mało elastyczne. I także szansa dla firm startujących na rynku, które są bardzo elastyczne. Myślę, że cały polski rynek czeka na ustawodawstwo w zakresie dyrektywy RED II. To element, który postawi fundament pod cyfryzację energetyki, pod digitalizację usług – mówi Zieliński.I znów liczby z przywoływanego wcześniej badania polskiego biznesu, które z inicjatywy redakcji WNP.PL przeprowadziła firma BCMM. Pytaliśmy o cyfrową politykę Komisji Europejskiej na najbliższe lata i o to, co szczególnie pomoże w szybkich postępach w tej mierze w Unii.Branża czeka na rozwój sytuacji w kwestii nowelizacji ustawy o OZE w Polsce oraz na implementacje do polskiego prawa unijnej dyrektywy RED II. Ostateczny termin jej wdrożenia to koniec pierwszej połowy 2021 roku.- Nikt dzisiaj nie postawi ładowarki, płacąc miesięcznie np. 100 tys. zł za przyłącze energetyczne, kiedy jeszcze mało jest samochodów elektrycznych. Z drugiej strony - chętnie ludzie by na to stawiali, aby zająć pewną pozycję na rynku. E-taryfa rozwiązuje problem... Łącząc to z dyrektywą RED II w jeden duży pakiet, będę mógł postawić farmę fotowoltaiczną na drugim krańcu Polski i sprzedawać bezpośrednio energię do miejsca ładowania samochodów, co spowoduje, że będzie można w sposób rynkowy budować nowoczesne technologie w kraju z wykorzystaniem digitalizacji przesyłu energii – tłumaczy Dawid Zieliński. I dodaje: - Wygląda na to, że Polska i świat są gotowe, żeby "odpalić" tę dużą digitalizację. I inwestorzy są gotowi, i klienci. Tylko brakuje nam prostej rzeczy...Fragmenty wypowiedzi Dawida Zielińskiego wykorzystano w felietonie firmowym podczas inauguracji XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.