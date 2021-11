Energetyczne rozgrywki Bałtów - z Polską w tle

Do roku 2025 Litwa, Łotwa, Estonia mają zakończyć swój udział w posowieckim systemie elektroenergetycznym BRELL, związanym magistralami przesyłowymi z Rosją i Białorusią. Budowa nowej sieci energetycznych powiązań okazuje się jednak bardzo skomplikowana.

Estończycy jednak utrzymali połączenia awaryjne z Finlandią za pośrednictwem również podmorskiego kabla oraz niwelujących różnice technologiczne transformatorów. Wedle tamtejszego analityka energetycznego, Raivo Vare takie rozwiązanie jest niezbędne w razie awarii systemowych w krajach bałtyckich.Dzięki rozbudowie i utrzymaniu tego połączenia Estonia chce przekonać Brukselę do przekazania Tallinowi obiecanych 500 milionów euro na rozbudowę systemów energetycznych.Wspomniany Raivo Vare, komentując obecne nieporozumienia energetyczne litewsko-estońskie, przypomina, że starania Tallina o odłączenie się od rosyjskiego systemu energetycznego trwają już od roku 1995. Wedle niego w Wilnie potrzebę separacji od BRELL dostrzeżono dopiero kilka lat temu. „Teraz to przypomina kawaleryjską szarżę” – sugeruje jednoznacznie Vare; analityk zauważa też, że jest już otwarty konkurs na wybudowanie łącza energetycznego Estonii z Łotwą (miałoby to ułatwić rozmowy z Brukselą w kwestii dofinansowania projektu).Komentator z Tallina jednoznacznie stwierdza też, że działania Wilna to element całościowego projektu energetycznego. Jak mówi Vare: Litwa już ma nadwyżkę w gazie (dzięki terminalowi w Kłajpedzie). „Teraz zatem chciałaby stać się w regionie hubem energetycznym” – mówi.Z jednej zatem strony Litwini chcieliby zarabiać na tranzycie energii między Łotwą, Estonią, Szwecją, Polską. A z drugiej Wilno, podobnie jak i Tallinn, walczy o dotacje europejskie, przeznaczone na stworzenie jednolitego systemu energetycznego. Litwini dostrzegli swą szansę w łączach z Polską i - dalej - z Niemcami. Te rynki wydają się o wiele bardziej obiecujące niż Skandynawia.Raivo Vare widzi analogię między swoim krajem i Polską. Bo jeśli Polska chroni kopalnie węglowe, to i Estonia powinna zyskać w Brukseli dodatkowe dotacje i pozwolenie na pomoc publiczną dla nierentownych kopalni łupków bitumicznych. Do Tallina "wysłano" 320 milionów euro z Brukseli jako pomoc przy zamykaniu kopalni łupków. To były jednak pieniądze z działu ochrona środowiska, a Estończycy liczyli także na dotacje dotyczące energetyki.Z punktu widzenia Wilna bardzo korzystne jest pozostawienie połączenia podmorskiego Litwy ze Szwecją - mimo konieczności wykorzystania transformatorów niwelujących różnice systemowe. Według wileńskiego analityka, Rytasa Stasielisa, morskie kable energetyczne pozwalają na import taniej energii ze Szwecji - z tamtejszych hydroelektrowni.- Oczywiście konieczność montażu transformatorów nieco utrudnia to współdziałanie... Ceny energii na rynku w Szwecji są dla Litwy atrakcyjne. Cena za jedną MWh w Szwecji to średnio (bo są tam cztery strefy energetyczne z różnymi cenami) wynosi ok. 64 euro. Na Litwie zaś jest to 112 euro. Z tego też względu Litwini chcą rozbudowy połączenia ze Szwecją. Druga nitka interkonektora jeszcze obniżyłaby cenę energii na Litwie - i ta tania energia trafiałaby do państw bałtyckich oraz Polski. Takie są w każdym razie kalkulacje strony litewskiej - mówi litewski specjalista.Większym problemem wydaje się jednak desynchronizacja systemu posowieckiego... Rosja oraz Białoruś patrzą niechętnie na te plany, ponieważ obecnie zapewnia on u sąsiadów zbyt dla własnej energii. Wilno unika bezpośrednich rozmów w tym zakresie z Mińskiem i Moskwą, uważając, że to Komisja Europejska powinna bezpośrednio reprezentować stanowisko krajów bałtyckich. Ale - jak na razie - takich międzyrządowych dyskusji brak.Trudno je sobie zresztą obecnie wyobrazić - ze względu na napiętą sytuację na Białorusi, ale pewnie strony będą musiały omówić i tę kwestię - prędzej czy później. Te rozmowy pewnie zaczną się od Rosji, gdyż grę wchodzi także odcięcie od połączeń energetycznych Litwy z Obwodem Kaliningradzkim.Sprawa dla Litwy jest tym ważniejsza, że Białorusini, przy rosyjskiej pomocy, wybudowali elektrownię atomową tuż przy granicy. W planach Moskwy i Mińska była sprzedaż energii z tej siłowni do krajów bałtyckich. Teraz miałoby to być niemożliwe... Tym bardziej, że litewscy energetycy na granicy nie wstawili przesuwników fazowych, chcą bowiem fizycznie zlikwidować łącze z Białorusią - tak, by nawet niekontrolowane przepływy nie mogły występować.Na granicy z Białorusią jest obecnie 5 linii o napięciu 330 kV i siedem 110 kV, a z obwodem kaliningradzkim 3 połączenia o napięciu 330 kV i 110 kV , przy czym w planach litewskich jedna linia do Kaliningradu ma pozostać czynna. Wtedy obwód Kaliningradzki mógłby otrzymywać także energię z pozostałej części Rosji - za pośrednictwem również awaryjnego łącza z Rosją, jakie mieliby pozostawić sobie Estończycy. Dodatkowe łącze energetyczne z Rosją powstaje także (jako awaryjne) na granicy Rosji z Łotwą.By jednak odgrodzić się ekonomicznie od rosyjskiego systemu energetycznego, Estończycy proponują dodatkowe obłożenie podatkami energii ewentualnie importowanej do regionu z krajów spoza UE.Z Kaliningradu jednak dochodzą głosy, że władze obwodu delikatnie sugerują, żeby enklawa była podłączona pod system europejskiego, co może być odbierane jako próba obejścia zakazu zakupu energii z Rosji. Bo Kaliningrad ma nadmiar energii. A jeszcze gdyby wybudowano wcześniej planowaną „atomówkę”... Tyle, że żadnego oficjalnego oświadczenia w tej sprawie z Moskwy nie ma.Mimo wszystkich opisanych kontrowersji roboty nad dostosowaniem systemów energetycznych krajów nadbałtyckich, z tym obowiązującym w Polsce i Niemczech, trwają.Wydaje się, że rok 2025 - jako koniec systemu BRELL u Bałtów - nie jest zagrożony.