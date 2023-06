Energetyka czeka na rozwiązanie dwóch fundamentalnych tematów

Biznes, przemysł a najbardziej branża energetyczna - wszyscy dziś czekają na rozstrzygnięcie co dalej z NABE i aktualizacją polityki energetyczną Polski do 2040 r. O znaczeniu tych projektów rozmawiamy z R. Nowakowskim, prezesem Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych.

Remigiusz Nowakowski, prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych (DISE), uważa, że zakładany przez resort klimatu m.in. "dość szybki rozwój OZE" czy rozwój magazynów energii oznaczają, że "rząd nie odwraca się od dekarbonizacji i nie próbuje płynąć pod prąd megatrendów".

- Zarazem najpewniej nie unikniemy ponownej dyskusji o tym, czy poszczególne założenia są realistyczne czy nie, czy zakładane tempo transformacji energetyki jest właściwe (…). Trzeba jednak pamiętać, że polityka energetyczna to dokument strategiczny, planistyczny, a nie wykonawczy - zaznacza Nowakowski.

Skuteczność transformacji energetycznej w Polsce będzie, zdaniem Nowakowskiego, zależała od możliwości zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego przez technologie odnawialne i bezemisyjne oraz od akceptacji społecznej związanych z tym kosztów.

Prezes DISE ocenia, że jeśli projekt Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) oraz aktualizacja Polityki energetycznej Polski 2040 (PEP) nie zostaną zatwierdzone i opublikowane w najbliższych tygodniach - w okresie przedwakacyjnym - to możliwe, że nie stanie się to przed wyborami.

- Kilka dni temu Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do prekonsultacji - na potrzeby aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040) i Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-203 scenariusz prognostyczny dla sektora wytwarzania energii elektrycznej. Ale zanim o szczegółach, proszę powiedzieć, jakie znaczenie ma taki dokument jak PEP2040 z biznesowego punktu widzenia?

- Polityka energetyczna państwa rozumiana jako dokument strategiczny ma istotne znaczenie, bo pokazuje kierunkowo, jakich działań ze strony rządu można się spodziewać w perspektywie długoterminowej w odniesieniu do rozwoju i miejsca w miksie energetycznym poszczególnych technologii wytwarzania energii elektrycznej, a zatem jest drogowskazem dla uczestników rynku energii.

Oczywiście, nie oznacza to jednocześnie, że jeśli polityka energetyczna jako dokument zdezaktualizuje się i nie odpowiada w pełni rzeczywistości, a z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia, to wyhamuje inwestycje uznawane przez biznes za właściwe, perspektywiczne.

Transformacja energetyczna trwa, inwestycje w OZE czy elektromobilność są realizowane, ale zważywszy na zachodzące zmiany na rynku energii długoterminowo, to właśnie polityka energetyczna określa atrakcyjność danego rynku dla inwestorów branżowych, ale też przemysłu, który oczekuje coraz powszechniej zapewnienia dostępu do energii bezemisyjnej.

W tym kontekście Polityka energetyczna Polski jest szczególnie ważnym dokumentem, bo - patrząc przez pryzmat naszego miksu energetycznego - nadal około 70 proc. energii elektrycznej produkowanej w Polsce wytwarzane jest z węgla, a przed nami duże wyzwanie: jak pogodzić zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego z wymogami polityki klimatycznej.

Prognoza mocy zainstalowanej netto w polskiej energetyce (źródło: MKiŚ -Scenariusz 3. Do prekonsultacji aktualizacji KPEIK/PEP2040). Transformacją trzeba zarządzać w sposób skoordynowany

W polskim wydaniu polityka energetyczna jako dokument zawiera też elementy prognozy rozwoju sektora wytwarzania energii elektrycznej, chociaż oczywiście nie tylko. Jednak taki dokument ma przede wszystkim znaczenie polityczne.

- Taki dokument z definicji jest dokumentem politycznym, ale z tego właśnie wynika jego znaczenie, bo to polityka determinuje regulacje, a więc przepisy prawa, które będą powodowały, że konkretne działania, inwestycje będą obarczone większym albo mniejszym ryzykiem biznesowym.

Elementy prognozy są bardzo istotne dlatego, że kluczem dla zapewnienia bezpiecznej transformacji energetycznej jest zapewnienie rozwoju elastyczności KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny - dop. red.) zarówno w obszarze wytwarzania, sieci, jak i odbioru energii.

Jaki zatem przekaz płynie z dokumentu przedstawionego do prekonsultacji? Jak pan ocenia ten przekaz?

- Moim zdaniem dobrze należy ocenić zarówno jeszcze dość ogólnie przedstawiony wcześniej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt aktualizacji PEP2040, jak i będący zasadniczo jego rozwinięciem, a przekazany do prekonsultacji, scenariusz prognostyczny dla sektora wytwarzania energii elektrycznej.

Zakładany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska dość szybki rozwój OZE, zrewidowane i bardziej ostrożne założenia rozwoju energetyki gazowej, rozwój magazynów energii i sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych, co konieczne dla rozwoju OZE, potwierdzenie akceptacji dla energetyki jądrowej oznaczają, że rząd nie odwraca się od dekarbonizacji i nie próbuje płynąć pod prąd megatrendów.

Zarazem najpewniej nie unikniemy ponownej dyskusji o tym, czy poszczególne założenia są realistyczne czy nie, czy zakładane tempo transformacji energetyki jest właściwe, albo czy podawane terminy (np. daty uruchamiania elektrowni jądrowych) są realistyczne. Trzeba jednak pamiętać, że polityka energetyczna to dokument strategiczny, planistyczny, a nie wykonawczy.

W związku z tym, pojawia się pytanie, jak władze chcą osiągnąć zakładane cele i przy użyciu jakich narzędzi. Wydaje się, że dobrze byłoby, aby planowane działania operacyjne mające zapewnić realizację celów PEP2040 były częścią takiego dokumentu, załącznikiem. Dzięki temu łatwiej byłoby kontrolować postępy transformacji i reagować na ewentualne odchylenia. Transformacją trzeba po prostu zarządzać w sposób skoordynowany.

Elektrownie węglowe powinny zostać wydzielone z grup energetycznych

Projekt, tak to nazwijmy, nowelizacji PEP2040 przedstawiony do prekonsultacji, zwłaszcza po wcześniej podanych przez Ministerstwo Klimatu Środowiska informacjach, nie zaskakuje. Czy w związku z tym, pana zdaniem, rząd zaktualizuje PEP2040 przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi?

- To dość skomplikowana materia, bo PEP2040 to dokument polityczny, a więc tak naprawdę z punktu widzenia rządzących zapewne najlepiej byłoby mieć konsensus wszystkich decydentów i może dlatego, że jest to trudne zadanie, to nie ma też jeszcze nowelizacji PEP2040.

Poza tym rząd wszedł z nowelizację PEP2040 w rzeczywistość roku wyborczego, co pewnie nie ułatwia decyzji ws. aktualizacji polityki energetycznej. Toczy się także proces tworzenia NABE , której kształt nie jest jeszcze ostatecznie znany. Powstanie podmiotu takiego jak NABE istotnie zmieniłoby rynek energii elektrycznej w Polsce i PEP2040 powinna to również uwzględniać.

Dla mnie nie ma wątpliwości, że elektrownie węglowe powinny zostać wydzielone z grup energetycznych, bo inaczej grupy nie będą się mogły rozwijać, ale jasne jest również to, że przez kolejną dekadę to energetyka węglowa będzie wciąż decydowała o bezpieczeństwie energetycznym Polski i nie należy jej dłużej trzymać w takim organizacyjnym zawieszeniu.

Poza tym pojawiły się istotne ryzyka i niepewność związana z bezpieczeństwem energetycznym wywołane wojną w Ukrainie, co najpewniej nie ułatwia decyzji. Gdyby nie ta wojna, to może odważniej byłaby planowana dekarbonizacja energetyki, chociaż - z drugiej strony - rząd narzucił sobie pewne ramy, podpisując umowę dotyczącą transformacji sektora górnictwa kamiennego przewidującą wybycie węgla kamiennego do 2049 roku.

Decyzje podejmowane w bliskiej perspektywie wyborów są wpisywane w kampanię

Ale gdyby pan musiał obstawić, czy rząd zaktualizuje PEP2040 przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi, to co by pan zrobił?

- Trudno się podejmuje decyzje w bliskiej perspektywie wyborów, bo są wpisywane w kampanię wyborczą, a decydenci w naturalny sposób starają się unikać ryzyk z tym związanych. Uważam, że jeśli projekt NABE i aktualizacja PEP2040 nie zostaną zatwierdzone i opublikowane w najbliższych tygodniach - w okresie przedwakacyjnym, to powstanie dość duże ryzyko, że to nie stanie się przed wyborami.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do prekonsultacji scenariusz prognostyczny dla sektora wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby aktualizacji PEP2040 i Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, który jest wypełnieniem unijnego prawa. Polityka energetyczna państwa traci na znaczeniu, jest zastępowana przez unijną?

- To, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do prekonsultacji scenariusz prognostyczny dla sektora wytwarzania energii elektrycznej, jest zrozumiałe, bo te dokumenty (tj. PEP2040 i KPEiK - dop. red.) powinny być oczywiście spójne.

Dopóki polityka energetyczna, jako dokument, funkcjonuje w porządku prawnym i istnieje wymóg jej przygotowywania, to rząd nie może uchybić temu obowiązkowi. W przyszłości można by się zastanowić nad połączeniem tej formuły z KPEiK w jeden dokument strategiczny, który miałby jednocześnie charakter polityki energetycznej państwa i aktu planistycznego wynikającego z przepisów unijnych. Taka konstrukcja wymagałaby jednak uprzednich zmian ustawowych.

Trzeba mieć na uwadze również fakt, że unijna polityka klimatyczno-energetyczna nie przenosi na poziom Komisji Europejskiej kompetencji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. To są kompetencje krajów członkowskich i za bezpieczeństwo energetyczne państw odpowiadają poszczególne rządy, prowadząc - mimo wszystko - dosyć autonomiczne polityki.

Akurat za Polską ciągnie się dziedzictwo węgla i trudno oczekiwać, że zrealizujemy cele unijne tak samo szybko, jak na przykład państwa skandynawskie, które już w 70-80 proc. mają energetykę niskoemisyjną, czyli sytuację odwrotną do naszej.

Skuteczność transformacji energetycznej w Polsce będzie zatem zależała od możliwości zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego przez technologie odnawialne i bezemisyjne, w tym wykorzystanie magazynów energii oraz od akceptacji społecznej kosztów z tym związanych.

Z pewnością konieczne jest zrozumienie różnic punktów startowych transformacji w poszczególnych krajach UE, tak aby ten proces miał charakter zrównoważony i był sprawiedliwy społecznie.