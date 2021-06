Energetyka gazowa rośnie w oczach. Możliwa powtórka scenariusza węglowego

Rośnie zainteresowanie inwestycjami w energetykę gazową. Bloki buduje PGE. Trwają prace nad projektami gazowymi w grupie PKN Orlen. Możliwości budowy gazowych źródeł analizuje Tauron – możliwe, że byłyby to jednostki klasy od 250 do 670 MWe. Także inne firmy zapowiadają przejście z węgla na gaz.

Sporo gazu w projektach grupy Orlen

Gaz może też w Tauronie, w ZE PAK, a pewnie w Enei

Veolia za 10 lat bez węgla

Należy do nich budowa elektrociepłowni gazowej Czechnica w Siechnicach realizowana przez ZEW Kogeneracja, spółkę zależną PGE Energia Ciepła. Moc nowej elektrociepłowni będzie wynosiła około 155-180 MW elektrycznych oraz 320 MW cieplnych.Inwestycja Nowa EC Czechnica będzie się składała z bloku gazowo-parowego i zespołu kotłów szczytowych. Do budowy nowego bloku wybrano konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal (lider konsorcjum) oraz Polimex Energetyka (partner). Harmonogram inwestycji zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w pierwszym kwartale 2024.- Uruchomienie Nowej Czechnicy jest niezwykle istotne ze względu na systematycznie rozwijający się rynek ciepła systemowego w aglomeracji wrocławskiej. Nowy zakład jest jednym z elementów strategii zabezpieczenia dostaw ciepła i energii elektrycznej do aglomeracji – powiedział Andrzej Jedut, prezes zarządu ZEW Kogeneracja.Zmienne są losy projektów budowy bloków gazowych od dawna rozważanych przez Energę, która od kwietnia 2020 r. należy do grupy PKN Orlen, czyli budowy takich bloków w Grudziądzu (projekt CCGT Grudziądz) i Gdańsku (projekt CCGT Gdańsk - bliższy realizacji).Energa podawała, że na koniec 2019 roku projekt CCGT Grudziądz dotyczył budowy bloku gazowego o mocy 600 MW z planowanym CAPEX-em na poziomie około 1,67 mld zł. Natomiast w prezentacji wynikowej za 2020 spółka podała, że 31 sierpnia 2020 roku unieważniono postępowanie przetargowe i wstrzymano realizację projektu CCGT Grudziądz w perspektywie roku 2020, ale też, że kontynuowane są działania dla utrzymania wykonalności projektu.- Spółka koncentruje się na pogłębieniu analiz związanych z projektem oraz równolegle na utrzymaniu posiadanych decyzji formalnoprawnych, kontynuuje też współpracę z gestorami sieci przesyłowych energii elektrycznej i gazu. Decyzja o zawieszeniu postępowania przetargowego podjęta w roku 2020 nie wpłynęła na istotną zmianę założeń projektu CCGT Grudziądz. Powrót do realizacji projektu uzależniony jest od decyzji właścicielskich, jak również otoczenia makroekonomicznego - informuje Krzysztof Kopeć, dyrektor biura prasowego Energi.Z kolei jeśli chodzi o CCGT Gdańsk, to Energa podawała na koniec 2019 roku, że w tym projekcie chodzi o budowę bloku gazowego o mocy około 456 MW z CAPEX-em przewidywanym na poziomie około 1,35 mld zł. W prezentacji wynikowej za 2020 spółka podała, że w przypadku CCGT Gdańsk kontynuowane są prace projektowe, a także, że uruchomiono na mocy listu intencyjnego współpracę z Grupą Lotos i PKN Orlen z myślą o wspólnej realizacji przedsięwzięcia.- Prace koncepcyjne osiągnęły etap zaawansowanych uzgodnień. Termin ich zakończenia i podjęcie wiążących decyzji został wyznaczony zgodnie z podpisanym listem intencyjnym do końca 2021 roku. Jego strony w dalszym ciągu podtrzymują ustalenia harmonogramu projektu, zakładające zakończenie realizacji bloku CCGT w 2026 roku - informuje Krzysztof Kopeć.Ostateczna decyzja co do mocy przygotowywanego bloku CCGT Gdańsk wynikać będzie, jak Energa podała WNP.PL, „z treści docelowych uzgodnień pomiędzy sponsorami projektu oraz operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej”.W grupie PKN Orlen trwają też prace nad projektem budowy elektrowni gazowej w Ostrołęce. Zgodnie z raportem PKN Orlen za 2020 rok chodzi o blok o mocy 750 MW (informacja o podpisaniu listu intencyjnego pomiędzy PKN Orlen a PGNiG w sprawie analizy możliwości realizacji wspólnych inwestycji).- Elektrownie i elektrociepłownie gazowe jako źródła elastyczne mają swoje zalety. Mogą być wykorzystywane jako źródła zabezpieczające pracę zależnych pogodowo źródeł OZE i jako źródła pokrywające szczytowe zapotrzebowanie na moc. Trzeba jednak pamiętać, że gaz to paliwo kopalne i wprawdzie mniej niż węgiel, ale też obciążone znacznymi kosztami CO2. Rozwój OZE będzie wypychał z pracy źródła gazowe, tak jak teraz wypycha węgiel. To już widać, bo w okresach dobrej wietrzności i nasłonecznienia udział energii z gazu ziemnego w strukturze wytworzenia spada - komentuje Andrzej Sikora.Analizy możliwości budowy gazowych źródeł prowadzi grupa Tauron. Rozważane są zarówno jednostki kogeneracyjne (wytwarzające energię elektryczną i dostarczające ciepło), jak również jednostki produkujące wyłącznie energię elektryczną.- Potencjalne lokalizacje gazowych źródeł wytwórczych pokrywają się z lokalizacjami obecnych węglowych jednostek wytwórczych. Przeprowadzone analizy doboru mocy elektrycznej w zależności od lokalizacji jednostki wytwórczej wskazują, że byłyby to jednostki klasy od 250 do 670 MWe - wyjaśnia Grzegorz Furgał, doradca zarządu Tauron Polska Energia ds. komunikacji i PR.- Ostateczna liczba, wielkość i lokalizacja gazowych źródeł wynikać będzie z analizy uzasadnienia biznesowego oraz możliwości finansowych grupy Tauron. Oczekujemy na wypracowanie finalnych mechanizmów wsparcia inwestycji budowy gazowych jednostek wytwórczych – dodaje Grzegorz Furgał.Szczegóły gazowych planów Taurona poznamy zapewne po publikacji zaktualizowanej strategii grupy. Tauron planuje przedstawić ją do końca 2021 roku.Być może spory blok gazowy zdecyduje się zbudować ZE PAK. ILF Consulting Engineers Polska podała, że świadczy usługi doradcze przy rozważanej przez ZE PAK inwestycji obejmującej m.in. przygotowanie studium wykonalności, a prace dotyczą potencjalnej budowy bloku gazowo-parowego CCGT Adamów, klasy 400-600 MWe.- Miks energetyczny Polski ulega zmianie – widzimy w nim coraz większy udział energii produkowanej z gazu ziemnego oraz odnawialnych źródeł. Takie realizacje, jak ta dla Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, potwierdzają trend – powiedział Rafał Blankiewicz, dyrektor działu rozwoju biznesu w ILF Consulting Engineers Polska.W kierunku zastąpienia źródeł węglowych gazowymi zmierza także Veolia Polska.- Veolia Polska zakłada odejście od węgla do 2030 roku, osiągnięcie 100 proc. dekarbonizacji. Nastąpi to wskutek konwersji naszych jednostek wytwórczych, m.in. w elektrociepłowniach w Łodzi i Poznaniu, z węgla na gaz. Szacujemy, że około 2030 roku grupa Veolia będzie zużywała około 7 TWh gazu rocznie, a więc siłą rzeczy nasz biznes gazowy będzie się musiał rozwinąć. Pracujemy mocno nad nowym miksem paliwowym grupy - powiedział Krzysztof Zamasz, prezes spółki Veolia Energy Contracting Poland.Veolia Energia Poznań poinformowała o planach budowy bloków gazowych na terenie Elektrociepłowni Karolin o łącznej mocy cieplnej do 320 MWt i mocy elektrycznej do 200 MWe. Ich budowa ma zakończyć się w 2025 roku, a pierwsze wyprodukowane w nich ciepło ma trafić do odbiorców w Poznaniu w sezonie grzewczym 2026/2027.W elektrowni Kozienice należącej do Enei Wytwarzanie prowadzone są prace koncepcyjne obejmujące analizę możliwości i zasadności wykorzystania paliwa gazowego (blok gazowo-parowy) w istniejącej infrastrukturze bloków węglowych klasy 200 MWe.Paweł Szczeszek, prezes zarządu Enei, poinformował podczas konferencji w marcu 2021, że Enea ma już scenariusze dla bloków w Kozienicach, ale doprecyzuje je w strategii. Dodał, że jest to uzależnione od otoczenia, instytucji finansowych oraz podejścia UE do gazu jako paliwa przejściowego.- Nasze fundusze na inwestycje zamierzamy sukcesywnie przeznaczać w obszarze wytwarzania przede wszystkim na źródła zeroemisyjne. Inwestycje w źródła niskoemisyjne będą nastawione na zastępowanie bloków węglowych 200 MW i odtworzenie tych mocy instalacjami zasilanymi paliwem gazowym, które mogą elastycznie współpracować z OZE - poinformował Paweł Szczeszek.Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) moc zainstalowana źródeł gazowych w Polsce (elektrownie zawodowe) na koniec 2018 roku wynosiła około 2,33 GW, na koniec 2019 - około 2,79 GW, a na koniec 2020 ukształtowała się na poziomie podobnym jak w 2019 i stanowiła 5,63 proc. mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.Natomiast, również wg danych PSE, w 2018 udział elektrowni zawodowych gazowych w produkcji energii elektrycznej w Polsce wyniósł 5,8 proc., w 2019 roku sięgnął 7,62 proc., a w 2020 roku przekroczył 9 proc. z produkcją około 13,9 TWh.- Oceniam, że w Polsce gaz będzie paliwem przejściowym na drodze do energetyki wodorowej. Jednak ze względu na opóźnienia transformacji energetyki prawdopodobnie znajdziemy się w takiej sytuacji, że, kiedy inne kraje członkowskie będą już odchodziły od gazu, my będziemy go ciągle wykorzystywali w dużym stopniu. Mam po prostu obawy, że ze względu na politykę energetyczną państwa w energetyce gazowej powtórzy się scenariusz znany nam z energetyki węglowej i za pewien czas, m.in. ze względu na taksonomię, także energetyka gazowa znajdzie w mniejszych lub większych kłopotach - mówi Andrzej Sikora.