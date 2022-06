Energetyka gromadzi węgiel. "Będziemy mieć w zapasie 3 mln ton"

Spółki Skarbu Państwa zakontraktowały węgiel na poziomie ok. 7 mln ton, a spółki prywatne - 2 mln ton - przekazał we wtorek wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio. Dodał, że zakupy węgla rozpoczęła też Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, która do końca roku ma uzyskać 3 mln ton.

Resort klimatu i środowiska szacuje zapotrzebowanie na węgiel kamienny na poziomie 62 mln ton.

Nasze krajowe wydobycie jest na poziomie 44 mln ton plus. Szacujemy, że to wydobycie możemy zwiększyć potencjałem spółek węglowych o 1 mln-1,5 mln ton. Powstaje "luka" na poziomie 18 mln ton - powiedział Piotr Dziadzio.

Jak stwierdził wiceszef MKiŚ, zapasy ciepłowni są obecnie na poziomie ok. 4 mln ton, z kolei zapasy w energetyce zawodowej są na poziomie 4 mln ton.

Podczas wtorkowych obrad sejmowej Podkomisji stałej do spraw Sprawiedliwej Transformacji wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio przedstawił informację na temat planu importu brakującego węgla do Polski w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz ochrony potrzeb komunalno-bytowych Polaków.

Na rynku potrzeba 62 mln ton węgla

Dziadzio oszacował, że globalne zapotrzebowanie na węgiel kamienny jest na poziomie 62 mln ton. "Nasze krajowe wydobycie jest na poziomie 44 mln ton plus, szacujemy, że to wydobycie możemy zwiększyć potencjałem spółek węglowych do poziomu 1 mln-1,5 mln ton" - mówił wiceminister. Dodał, że powstaje "luka na poziomie 18 mln ton".

Jak stwierdził wiceszef MKiŚ, zapasy ciepłowni są obecnie na poziomie ok. 4 mln ton. "Jest to stan faktyczny, który został przedstawiony nam przez URE na dzień 15 maja" - powiedział. Z kolei, jak zaznaczył, zapasy "w energetyce zawodowej są na poziomie 4 mln ton".

"Spółki Skarbu Państwa zakontraktowały w tej chwili już węgiel na poziomie ok. 7 mln ton; spółki prywatne zakontraktowały na poziomie 2 mln ton" - przekazał Dziadzio. Zwrócił uwagę, że zakupy węgla rozpoczęła Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. "Do końca roku będziemy mieli w tej agencji 3 mln ton" - oszacował.

"Sumarycznie powinniśmy uzyskać 12 mln ton; będziemy mieć - jak szacujemy - nadwyżkę na poziomie 3 mln ton" - mówił.

Tani węgiel dla gospodarstw też będzie kosztował

Dziadzio przypomniał, że rząd przyjął w ubiegłym tygodniu projekt ustawy gwarantującej cenę węgla na poziomie ok. 996 zł za tonę. "Pierwsze czytanie tej ustawy na komisji odbędzie się w środę" - przypomniał wiceszef resortu klimatu.

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw wpłynął do Sejmu w piątek. Przewiduje on rekompensaty dla sprzedawców za sprzedaż po cenie nie wyższej niż 966,60 zł za tonę brutto paliw stałych, takich jak węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Rekompensaty mają dotyczyć paliw stałych wydobytych wyprodukowanych w Polsce lub importowanych w okresie od 16 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Rekompensata wynosi nie więcej niż 750 zł brutto za tonę przy sprzedaży nie więcej niż 3 ton paliwa stałego na jedno gospodarstwo domowe - napisano w projekcie.

Podmiotami uprawnionymi do uzyskania rekompensaty są przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, którzy są wpisani do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Warunkiem uzyskania rekompensaty przez takiego przedsiębiorcę jest sprzedaż paliw stałych dla gospodarstw domowych po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę. Sprzedaż drożej nie uprawnia do otrzymania rekompensaty - podkreślono w projekcie ustawy.

Kto dostanie rekompensatę za sprzedaż tańszego węgla

Do rekompensaty uprawnia sprzedaż węgla do tych gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania są "kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwem stałym". Źródła te muszą być zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Sprzedawcy są zobowiązani wystawić fakturę za sprzedaż paliwa stałego po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę. Podczas zakupu członek gospodarstwa domowego będzie zobowiązany przekazać przedsiębiorcy o ilości paliwa, które nabył od dnia wejścia w życie ustawy, w celu wykorzystania na potrzeby własne tego gospodarstwa domowego, a także deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw i kopię deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Rekompensaty będą wypłacane przez Zarządcę Rozliczeń, na wniosek sprzedawcy. Wnioski będzie można składać między 1 a 20 stycznia 2023 r. W projekcie przewiduje się, że łączny koszt z tytułu rekompensat nie może przekroczyć 3 mld zł.