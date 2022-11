Energetyka i ciepłownictwo przed wielkim testem

- Kryzys energetyczny i wojna na Ukrainie nie zatrzymały zielonej transformacji. Jest wręcz odwrotnie - ta zmiana przyśpieszyła - mówi WNP.PL Tomasz Konik, prezes Deloitte w Polsce.

Zielona transformacja następuje nie tylko w branży energetycznej, ale postępuje ona także w innych sektorach. Jest bardzo widoczna np. w sektorze dóbr konsumpcyjnych.

Część podmiotów może pozorować swoją zieloną transformację, ale to działanie na krótką metę – długoterminowo się nie sprawdzi.

Testem dla energetyki i ciepłownictwa będzie najbliższa zima. Jeżeli uda się ją przejść bez większych problemów, zmiany w tych sektorach przyśpieszą.

Dyskusje o zielonej transformacji koncentrują się na branży energetycznej, ale robi ona postępy także w innych sektorach.

- Transformacja postępuje we wszystkich branżach. Ona musi następować, ponieważ zmiany klimatu, z którymi mamy do czynienia, są tak duże, że sama energetyka nie załatwi sprawy. Zmiana jest duża, ponieważ zmienia się świadomość konsumentów, ludzi, pracowników. To dotyczy każdej branży. Widzimy rewolucję w sektorze dóbr konsumpcyjnych, gdzie zmieniły się modele biznesowe. I to nie jest pudrowanie rzeczywistości, tylko realne zmiany związane ze zmianami technologii i modeli biznesowych - mówi Tomasz Konik, prezes Deloitte w Polsce.

Realna transformacja czy tylko chwyt marketingowy?

Nie brak jednak opinii, że deklarowane zielone zmiany w przypadku niektórych podmiotów to zabieg marketingowy.

- Zapewne jest część firm, które traktuje to jako zmiany pozorowane, jednak przeważająca część firm widzi, że bez realnych zmian - zmian dotykających biznesu - nie poradzi sobie w nowej rzeczywistości. W związku z tym te zmiany następują - wskazuje Tomasz Konik.

Jak ocenia, to wynika także z biznesowej optyki, że pracownicy nie chcą pracować w firmach, które zmian klimatycznych nie traktują poważnie i nie podejmują realnych działań.

- Pudrowanie tego działaniami pozornymi jest działaniem na krótką metę – długoterminowo się nie sprawdzi. Jest coraz większe zainteresowanie konsumentów, którzy są w stanie płacić więcej za produkty stworzone w odpowiednich warunkach i z odpowiednich materiałów. Widzę coraz więcej realnych zmian - kosztem zmian pozorowanych, chociaż takie też pewnie się zdarzają - dodaje Tomasz Konik.

Zielona transformacja spowolniona przez kryzys? Na razie tego nie widać

Jednym z najważniejszych stawianych obecnie pytań jest to, czy kryzys energetyczny i wojna na Ukrainie zintensyfikują czy też spowolnią proces transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki.

- Widzę pozytywne przyśpieszenie. Wszyscy rozumieliśmy, że zmiany klimatu są na poważnie i trzeba coś z tym zrobić. Teraz doszło kolejne niebezpieczeństwo, które spowodowało, że niektóre z tych działań są potrzebne jeszcze bardziej tu i teraz, jak np. oszczędzanie energii. Ceny energii poszły do góry i nagle okazało się, że potrafimy ją oszczędzać... Spodziewam się, że te zmiany przyśpieszą - i to przyśpieszenie już widać. Z jednym zastrzeżeniem: jeśli jest niepewność na rynku i będzie się ona utrzymywała przez długi okres, to nie wiadomo, jak będziemy reagować później. Testem będzie zima - jeżeli chodzi o energetykę i ciepłownictwo. W zależności od tego, jak będziemy w stanie sobie z zimą poradzić, to każda następna powinna być łatwiejsza... - podsumowuje Tomasz Konik.