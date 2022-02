Energetyka i regiony górnicze znów będą miały własne ministerstwo?

- Dyskutujemy nad koncepcją powołania ministerstwa transformacji energetycznej i transformacji regionów. To bardzo ważne rzeczy, a teraz są rozproszone pomiędzy trzy ministerstwa - mówi WNP.PL Marek Wesoły, poseł PiS.

Zwraca uwagę, że obecnie MAP zajmuje się bardzo wieloma obszarami, to nie tylko energetyką, ale także bankami i lotnictwem a sprawy dot. energetyki są rozproszone w MAP oraz w Ministerstwie Klimatu i Środowiska a także w Ministerstwie Rozwoju.- Jestem przekonany, że trzeba połączyć te elementy. To koncepcja, która powstała na Śląsku w środowisku związkowym oraz środowisku polityków zajmujących się energetyką i górnictwem węgla. Staramy się znaleźć dobre rozwiązania na istniejące wyzwania - tłumaczy Marek Wesoły.Zapewnia, że o pomyśle powołania nowego resortu rozmawia się już wśród polityków PiS oraz w środowiskach rządowych, gdzie panuje wstępne przekonanie, że to jest dobra koncepcja, ale na razie jeszcze jest daleko do konkretnych rozstrzygnięć.Nowe ministerstwo, o ile powstałoby, z pewnością zajęłoby się także wydzieleniem aktywów węglowych ze spółek energetycznych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Projekt utworzenia NABE został zatwierdzony w czwartek, 17 lutego, przez Komitet Stały Rady Ministrów.