Energetyka jądrowa to bezpieczne źródło energii. Resort klimatu przekonuje

Resort klimatu i środowiska rusza z kampanią edukacyjną o energii jądrowej. Ministerstwo chce przekonywać, że taki rodzaj energetyki jest bezpieczny i bezemisyjny. Blisko 3/4 Polaków popiera budowę elektrowni jądrowej w Polsce.

Resort poinformował w poniedziałek na swojej stronie internetowej, że rusza ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna pt. "Poznaj Atomickich". Bohaterami kampanii jest rodzina Atomickich, która dzięki przykładom z życia codziennego pomoże zrozumieć, jakie możliwości daje energetyka jądrowa i jak budowa elektrowni jądrowych wpłynie na nasze życie. W kampanii wezmą udział również eksperci i popularyzatorzy nauki.

W ramach kampanii ma powstać szereg materiałów edukacyjnych, m.in. filmy i audycje popularno-naukowe, infografiki oraz spoty telewizyjne i radiowe. Zostaną one zamieszczone na dedykowanej kampanii stronie internetowej www.poznajatomickich.pl

"Celem kampanii jest uświadomienie społeczeństwu, że energetyka jądrowa to bezpieczne, bezemisyjne źródło energii, które zapewni nam bezpieczeństwo energetyczne i stałe dostawy prądu w niskiej cenie. Będziemy mówić o faktach - w kampanii przedstawione zostaną różnorodne zastosowania energii i energetyki jądrowej. Chcemy, aby ten temat pojawił się w polskich domach" - wskazuje minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, cytowana w informacji.

Badanie przeprowadzone na zlecenie MKiŚ w listopadzie 2021 r. wykazało, że 74,3 proc. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowej w kraju.

Resort klimatu: budowa elektrowni jądrowej w Polsce to inwestycja strategiczna

Ministerstwo podkreśla, że budowa elektrowni jądrowej w Polsce to inwestycja strategiczna. Jest to stabilne źródło energii elektrycznej, a możliwość zmagazynowania paliwa jądrowego na długi czas daje niezależność energetyczną - wskazał. "Energetyka jądrowa odgrywa ważną rolę w łagodzeniu zmian klimatycznych, będąc jednocześnie filarem bezpieczeństwa energetycznego. Zapewnia ona dostawy prądu elektrycznego niezależnie od pogody bez wytwarzania szkodliwych gazów i pyłów" - zwrócono uwagę.

Resort dodał, że elektrownie jądrowe pozwolą również na wypełnienie luki w systemie elektroenergetycznym, która powstanie po likwidacji starych bloków węglowych.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. Harmonogram zakłada budowę i oddanie do eksploatacji dwóch elektrowni jądrowych po trzy reaktory każda. Start budowy pierwszego reaktora planowany jest w 2026r., a jego uruchomienie w 2033 r. Oddanie do eksploatacji ostatniego reaktora w drugiej elektrowni ma nastąpić w 2043 r. Oferty dla polskiego rządu ws. budowy bloków złożyły francuskie EDF, koreańskie KHNP oraz Westinghouse we współpracy z rządem USA.