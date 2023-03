Energetyka odnawialna pokonał węgiel w USA

Po raz pierwszy w historii odnawialne źródła energii w Stanach Zjednoczonych wyprodukowały w roku kalendarzowym więcej prądu niż elektrownie opalane węglem.

Z danych statystycznych wynika, że w 2022 roku odnawialne źródła energii wytworzyły w USA ponad 900 terawatogodzin energii elektrycznej w porównaniu z nieco ponad 800 terawatogodzinami pochodzącymi z węgla.

Podobna zmiana ma się także dokonać w skali globalnej – specjaliści przewidują, że do 2027 roku odnawialne źródła energii przeważą nad wytwarzaniem energii elektrycznej z węgla.

Do 2007 roku węgiel odpowiadał za ponad 2000 terawatogodzin energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych. Jednak udział ten zaczął spadać wraz ze zmianami przepisów dotyczących paliw kopalnych. Chodziło o limity emisji dwutlenku węgla i emisji toksycznych pierwiastków, jak choćby rtęć.

Skłaniało to do zwracania się ku innym źródłom energii, zwłaszcza ku siłowniom gazowym. W 2022 roku gaz odpowiadał za prawie dokładnie 40 procent produkcji energii elektrycznej w USA. Udział odnawialnych źródeł energii przekroczył 20 procent, co jest porównywalne z węglem i energią jądrową.