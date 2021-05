Energetyka odnawialna w Polsce: zielone światło i bariery. Ważna debata przed nami

Energetyka odnawialna - gdzie jesteśmy i co nas ogranicza? Co trzeba zrobić, by umożliwić (ułatwić, przyspieszyć?) dalszy rozwój OZE w Polsce? Jak powinien wyglądać krajowy miks energii i co ma tworzyć podstawę naszego systemu elektroenergetycznego? W trakcie jednej z debat EEC Online będziemy szukać odpowiedzi na pytania najważniejsze dla sektora energii i polskiej gospodarki.

Debata "Energetyka odnawialna" odbędzie się 24 maja w ramach EEC Online - dwudniowej konferencji, która jest częścią tegorocznej kampanii przygotowującej wrześniowy Europejski Kongres Gospodarczy.

W dyskusji udział wezmą ministrowie dwóch resortów, prezesi oraz przedstawiciele firm działających w branży OZE w Polsce i w Europie.

Chętni do wzięcia udziału w wydarzeniu mogą rejestrować się na stronie internetowej www.eecpoland.eu w zakładce EEC Online/Rejestracja.

Ważny głos przedsiębiorców

W co inwestować?

Prąd z morza