Energetyka rozproszona obcina wolumeny dystrybucji prądu

Na uwagę zasługuje rosnąca liczba klientów sektora dystrybucji korzystających z własnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Wzrost produkcji energii elektrycznej przez takich klientów obniża wolumeny dystrybucji, bo fizycznie nie trzeba tej energii przesyłać w ramach dystrybucji. I z tym zjawiskiem mieliśmy do czynienia w I półroczu 2019 - mówi Paweł Puchalski, analityk Biura Maklerskiego Santander.

Potencjał do dalszego rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce oczywiście istnieje. Nie chodzi tylko o mikroinstalacje czy energetykę przemysłową. Za wcześnie jeszcze przesądzać, co z tego wyjdzie, ale m.in. wprowadzone niedawno zmiany w zasadach funkcjonowania spółdzielni też mieszczą się w szeroko rozumianym nurcie prosumenckim.- Planowane jest, bo jeszcze nie działają takie organizacje, zastosowanie w spółdzielni energetycznej opustu podobnego jak w standardowych instalacjach prosumenckich. Nie na takim samym poziomie, a niższym, 1 do 0,6, a więc i tak lepiej niż nic. No i spółdzielnia energetyczna ma przede wszystkim konsumować energię we własnym zakresie - wskazał Maciej Zajkowski, kierownik Katedry Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Politechniki Białostockiej, podczas tegorocznego Wschodniego Kongresu Gospodarczego.Rozwój energetyki rozproszonej, autoprodukcja energii, w tym przez prosumentów, powoduje, że m.in. zmieniają się udziały poszczególnych użytkowników sieci w finansowaniu jej utrzymania, a poza tym mogą, jak widać, spadać też przepływy energii w sieci dystrybucyjnej.To jest bezpośrednie wzywanie dla firm dystrybucyjnych. Wynika to z tego, jak wyjaśniał kilka miesięcy temu na Europejskim Kongresie Gospodarczym prezes Tauron Dystrybucja Robert Zasina, że upraszczając, koszty stałe funkcjonowania dystrybutorów są w 30 proc. przenoszone w opłacie stałej, a ich pokrycie w pozostałej części zależnej jest od ilości energii dostarczonej odbiorcom.- Taryfy dystrybucyjne bezwzględnie muszą się zmienić, albo inaczej - nawet jak ich składniki będą wyglądać podobnie, to sposób kalkulacji tych składników będzie inny. Mówimy o tym od kilku lat i będziemy powtarzać, że jeśli chodzi o taryfy, to koszty stałe funkcjonowania OSD są tylko w 30 proc. w opłacie stałej, a wszystko pozostałe jest uzmiennione - wskazywał Robert Zasina.- Można więc powiedzieć, że nasze koszty stałe rocznego utrzymania sieci w 30 proc. są zabukowane, a reszta jest zależna od ilości energii dostarczonej do klientów. Jeżeli coraz więcej energii będzie produkowane u klientów i ta energia u klientów zostanie, to u nas przepływy na niskim i średnim napięciu się zmienią i to trzeba będzie uwzględnić. Moim zdaniem ten temat jest priorytetowy - oceniał Robert Zasina.W Polsce w I półroczu 2019 roku odnotowano spadek zużycia energii elektrycznej brutto o 0,1 proc., licząc rok do roku. W analogicznym okresie ubiegłego roku zużycie energii elektrycznej wzrosło o 1,9 proc. roku do roku.- Spadek był następstwem wyższych temperatur zanotowanych w Polsce w I kwartale 2019 roku. W I kwartale 2019 roku średnia dobowa temperatura była wyższa o 3,1°C wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. W II kwartale 2019 roku odnotowano natomiast wzrost zużycia energii elektrycznej o 1,4 proc. rok do roku - podała PGE w raporcie za I półrocze 2019.