Stoen Operator wraz z Miastem Stołecznym Warszawa oraz firmą Nodes podpisał list intencyjny w sprawie utworzenia rynku pilotażowego dla elastyczności rozproszonej.

Sygnatariusze postanowili nawiązać ze sobą współpracę w celu analizy lub potencjalnego zorganizowania lokalnych rynków elastyczności w wybranych lokalizacjach sieci warszawskiego operatora systemu dystrybucyjnego.

Rynek elastyczności to przestrzeń, w której wszyscy uczestnicy przyłączeni do systemu elektroenergetycznego aktywnie biorą udział w bilansowaniu lokalnym systemu.

Jedno z największych wyzwań transformacji systemu elektroenergetycznego wiąże się ze zwiększeniem jego elastyczności. Na poziomie operatorów systemów dystrybucyjnych jest ona kluczem do wyeliminowania ograniczeń przesyłowych, stworzenia możliwości przyłączenia dodatkowych odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia dodatkowych inwestycji w infrastrukturę ze strony operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych.

Podpisując list intencyjny Stoen Operator, miasto Warszawa i firma Nodes wyraziły zgodne stanowisko, że rynek elastyczności jest niezwykle ważnym elementem rozwoju rozproszonych zasobów elastyczności w Polsce.

- Wspólnie dążymy do tego, by sprostać wyzwaniom transformacji systemu elektroenergetycznego. Dlatego w pierwszej kolejności należy zmienić otocznie regulacyjne dla usług elastyczności, które pozwolą aktywnie zaangażować konsumentów w rynek energii elektrycznej - mówi Robert Stelmaszczyk, prezes Stoen Operator.

Rynek elastyczności to przestrzeń, w której wszyscy uczestnicy przyłączeni do systemu elektroenergetycznego aktywnie biorą udział w bilansowaniu lokalnym systemu. Prace nad takimi rozwiązaniami trwają już w wielu krajach europejskich i poprzez podpisany list intencyjny również Warszawa dołącza do ich grona.

Zainicjowany przez strony projekt wpisuje się w szereg inicjatyw, które mają na celu zwiększyć udział OZE w wolumenie energii elektrycznej stolicy oraz zredukować niską emisję poprzez elektryfikację transportu masowego miasta.

- Miasto Warszawa planuje i wdraża szereg projektów mających na celu łagodzenie zmian klimatu i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Współpraca z partnerami, takimi jak Nodes i Stoen Operator może dać lokalnej administracji zestaw nowych inteligentnych narzędzi do rozwoju tych działań. Miasto Warszawa jest przekonane, że gminy będą odgrywać coraz ważniejszą rolę w procesie transformacji energetycznej - wyjaśnia Robert Bański, dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy.

Europejskie standardy, ale lokalne uwarunkowania i wdrożenia

Zorganizowanie pilotażu lokalnych rynków elastyczności będzie się wiązało z wykorzystaniem Nodes, czyli platformy elastyczności działającej obecnie na rynkach elastyczności w kilku krajach europejskich.

- Warszawa dołączy do grona miast i gmin, które korzystają z platformy Nodes, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na lokalne sieci elektroenergetyczne w miarę dążenia do dekarbonizacji naszego systemu energetycznego. Z kolei operator sieci za pośrednictwem platformy Nodes będzie mógł uzyskać elastyczność od lokalnego przemysłu, próbując uniknąć ograniczeń i problemów z napięciem w sieci w miarę wzrostu elektryfikacji Warszawy - wyjaśnia Richard Sarti, prezes Nodes.

Stoen Operator zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej w Warszawie. Spółka posiada około 1,1 mln klientów.