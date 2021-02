Energetyka rozproszona zmienia rynek, integracja europejska postępuje

Polski rynek energii elektrycznej zmienia się może dość wolno, ale nieustannie. W rezultacie zjawiska, które jeszcze niedawno były traktowane jedynie jako sygnały zbliżających się przemian teraz dają już o sobie wyraźnie znać. Należą do nich postępująca integracja europejskiego rynku energii, z dyskusją o zniesieniu obliga giełdowego w tle, czy rozwój energetyki rozproszonej, który każe zwracać uwagę na rozwój sieci dystrybucyjnych.

Integracja europejskiego rynku energii

Obligo giełdowe, czyli zmiana reguł gry?

Sieci dystrybucyjne w centrum transformacji

- To pokazuje, że firmy takie jak nasza zaczynają się znajdować w trudnej sytuacji. Mamy świadomość tego jako energetycy wykorzystujący węgiel , że jesteśmy na swego rodzaju ścieżce schodzącej jeżeli chodzi o produkcję energii z węgla. (…) Z drugiej strony mamy świadomość tego, że jesteśmy współodpowiedzialni za bezpieczeństwo energetyczne kraju - wyjaśniał Grzegorz Kotte.Ocenił, że w perspektywie kilku lat niezbędne będzie zrewidowanie polityki energetycznej Polski, bo rozwój OZE „przekracza już te ramy, które były zapisane w polityce energetycznej”, a musi być równoważony przez bezpieczeństwo stabilnych dostaw energii do systemu.Piotr Zawistowski, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii (TGE) podkreśla, ze zmiany technologiczne w obszarze wytwarzania energii elektrycznej, czyli rozwój OZE, czy energetyki rozporoszonej w ogóle, wpływają też na to co się dzieje na rynku hurtowym energii elektrycznej.- Decentralizacja rynku wytwarzania energii i mówiąc kolokwialnie zejście z produkcją energii w dół sieci - coraz więcej źródeł wytwórczych przyłączanych jest do sieci średniego napięcia i niskiego napięcia, oznacza zmiany na rynku hurtowym, ponieważ podaż energii zaczyna być generowana w innych miejscach niż do tego przywykliśmy. Generują ją już nie tylko elektrownie systemowe, duzi wytwórcy, ale też wielu mniejszych. Potrzeby rynku są zaspokajane na wielu poziomach - stwierdził Piotr Zawistowski.Prezes TGE zwrócił uwagę, że od dawna trwa integracja europejskiego rynku energii elektrycznej, co wynika z decyzji podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej. Odbywa się to poprzez łączenie lokalnych rynków energii, w czym uczestniczy TGE.- Obecnie jako Polska jesteśmy połączeni na rynku dnia następnego energii elektrycznej tylko ze Szwecją i Litwą, ale w przypadku rynku dnia bieżącego energii elektrycznej już z dużo większą częścią Europy. Stopień integracji będzie wzrastał - powiedział Piotr Zawistowski.- Mam nadzieję, że w połowie tego roku będziemy mieli udostępnione na rynku dnia następnego w zakresie handlowym moce przesyłowe na granicy z Niemcami i Czechami. To również wpłynie na rynek hurtowy energii ponieważ na giełdzie pojawi się więcej energii, która będzie mogła być importowana lub eksportowana - dodał Piotr Zawistowski.Wskazał też, że rosnąca ilość źródeł wytwórczych objętych taryfami gwarantowanymi, czyli źródeł OZE, budowanych jest w następstwie wygranych aukcji, oznacza, że będzie coraz więcej źródeł, które mają inną logikę działania niż źródła konwencjonalne.W przypadku OZE, które jak wyjaśniał praktycznie nie mają kosztów zmiennych, wyprodukowanie każdej dodatkowej ilości energii jest opłacalne, a nie można tego powiedzieć o źródłach konwencjonalnych, które muszą uwzględniać w swoich kosztach m.in. koszty CO2.- Te elementy powodują, że na hurtowym rynku energii, patrząc tylko przez pryzmat zachowań uczestników rynku coraz większe znaczenie ma budowanie agregacji tych zjawisk w celu budowania płynności rynku, zwiększania wiarygodności kreowanych cen - ocenił Piotr Zawistowski.Prezes TGE odniósł się także do dyskutowanego legislacyjnego pomysłu zniesienia tzw. obliga giełdowego na prąd, a więc obowiązkowej sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie przez wytwórców energii, czyli w istocie do utrzymania tego mechanizmu na giełdowym rynku energii elektrycznej w obecnej postaci.Piotr Zawistowski przypomniał, że niedawno prezes URE opublikował dane o rzeczywistym wykonaniu obliga giełdowego, które pokazały, że nie przekracza ono 36 proc. energii która mogłaby być nim objęta.- To pokazuje, że radyklana zmiana polegająca na zmniejszenie nominalnego obliga ze 100 proc. do zera może znacząco obniżyć przejrzystość i jakość indeksu cenowego energii elektrycznej, który będzie generowany w wyniku handlu energią elektryczna na TGE. Drugim zjawiskiem, na podstawie którego można powiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem tak się może stać, są historyczne zachowania uczestników rynku - ocenił Piotr Zawistowski.Przypomniał, jak w przeszłości poziom obliga wpływał na wolumen obrotu.- W 2015 mieliśmy bardzo wysokie obroty na TGE, a w latach 2016-2017 kiedy rozliczenia KDT-ów się skończyły obroty niewiele przekraczały 100 TWh. Dopiero po powrocie w 2018 do obliga na poziomie 30 proc., a potem do 100 proc., obroty energią elektryczną wróciły do poziomu 200 TWh, a teraz je przekraczają - wyjaśniał Piotr Zawistowski.- W okresie kiedy obroty były mniejsze, pojawiały się głosy, że zachowania niektórych uczestników rynku budzą wątpliwości. Zniesienie obliga giełdowego może wpłynąć na spadek płynności, a tym samym podważyć wiarygodność cenowych indeksów giełdowych, które są wykorzystywane w wielu mechanizmach zdefiniowanych w aktach prawnych - zaznaczył Piotr Zawistowski.Robert Zasina, prezes zarządu Tauron Dystrybucja, zwrócił uwagę, że w Polsce od kilku lat stopniowo przechodzimy do nowego modelu funkcjonowania rynku energii elektrycznej. Ocenił, że aby ten nowy model w pełni zafunkcjonował musi się jeszcze wiele wydarzyć na poziomie infrastruktury sieciowej, w tym operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD).Stwierdził m.in. że obserwowany jest bardzo szybki rozwój energetyki prosumenckiej i ocenił, że to pokazuje w jakim kierunku zmierza energetyka, a tym samym także zadania jakie stoją przed OSD. Zarazem stwierdził, że tak naprawdę to preludium tego co się może, czy powinno dziać.- Jeżeli chcemy aby rynek energii w Polsce był mocno rozwinięty i spełniał oczekiwania wynikające z wytycznych i dokumentów europejskich to mamy jeszcze wiele do zrobienia i sfinansowania. Wyzwaniem jest stworzenie mechanizmów pozwalających na to, aby nasi klienci przyłączeni do sieci mogli aktywnie uczestniczyć w rynku energii i świadczyć usługi, które dopiero są kreowane - ocenił Robert Zasina.Prezes Tauron Dystrybucja m.in. zwrócił uwagę, że pojawiają się inicjatywy oddolne, obywatelskie związane z zagospodarowaniem energii produkowanej przez lokalnych wytwórców, ze współpracą pomiędzy lokalnymi wytwórcami i odbiorcami energii.- Energetyka obywatelska, energetyka lokalna to bardzo ważna sprawa dla funkcjonowania sieci dystrybucyjnej. Jesteśmy na etapie ułożenia w przepisach prawa tego jakie mają być relacje miedzy podmiotami, które będą chciały lokalnie wytwarzać energię, ale też dostarczać ją do społeczności w klastrach czy spółdzielniach, a operatorami systemów dystrybucyjnych. To sprawa dla operatorów kluczowa dlatego, że dotychczasowe doświadczenia nie są duże - zaznaczył Robert Zasina.Ocenił, że wdrażanie lokalnej energetyki i związanych z tym aktywności klientów powinno przebiegać stopniowo, co wynika m.in. z tego jak rozwijane były sieci dystrybucyjne.- Dotychczas rozwój sieci dystrybucyjnych w Polsce był ukierunkowany na dostawy energii do klientów na średnim i niskim napięciu. Projektowanie sieci dystrybucyjnych nie było ukierunkowane na przepływy energii od odbiorców do innych odbiorców, czy też od odbiorców na inne poziomy napięć - wskazał Robert Zasina ,zaznaczając, że zmiany już zachodzą i podkreślając, że podstawowym zadaniem OSD pozostaje bezpieczna i ciągła dostawa energii elektrycznej do klientów.W materiale zostały wykorzystanie niektóre informacje i opinie przedstawione podczas debaty „Polski rynek energii, gazu i paliw” przeprowadzonej podczas tegorocznej edycji Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego Powerpol.