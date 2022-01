Energetyka staje przed ogromnymi wyzwaniami. To nie będzie zwykły rok

Utworzenie NABE, liberalizacja tzw. ustawy odległościowej, uruchomienie Baltic Pipe, ostateczny kształt regulacji z pakietu Fit For 55, w tym dalsze rozstrzygnięcia dotyczące przyszłego kształtu systemu EU ETS, a ponadto taksonomia Unii Europejskiej i między innymi implementacja dyrektywy RED II tworzą listę najważniejszych wydarzeń, które zdaniem PGE, Energi, TGE i Orlenu będą miały największy wpływ na sytuację na rynku energii elektrycznej w Polsce.

Ważne wiatraki na lądzie i morzu

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, zaznacza, że w 2022 roku nadal największy wpływ na kształtowanie cen energii będzie miała realizacja polityki klimatycznej Unii Europejskiej.- Polska energetyka zmienia się, ale to jest proces - tymczasem nadal 70 proc. wytwarzanej w Polsce energii pochodzi z elektrowni węglowych. Elektrownie te kupują uprawnienia do emisji CO2, których ceny w tym roku drastycznie wzrosły. W konsekwencji koszt wytworzenia energii elektrycznej składa się w większości z kosztu CO2 - mówi Wojciech Dąbrowski.Jak podkreśla, w opinii wielu ekspertów to wynik spekulacji instytucji, które kupują te instrumenty nie na własne potrzeby, ale po to, by windować ceny. Prezes PGE uważa, że „system EU ETS niestety nie zdaje egzaminu, zamiast motywować do inwestycji w zieloną energetykę uniemożliwia finansowanie inwestycji transformacyjnych”.- Rok 2022 oznaczać będzie przyspieszenie prac w instytucjach UE nad pakietem „Fit For 55”. Pakiet ten, przedłożony w połowie lipca br., to kilkanaście wniosków legislacyjnych, które mają na celu ograniczenie emisji netto gazów cieplarnianych w ramach całej gospodarki UE do roku 2030 o co najmniej 55 proc. w porównaniu z 1990 rokiem - mówi Wojciech Dąbrowski.- Niewątpliwie dla polskiej energetyki fundamentalne będą dalsze rozstrzygnięcia dotyczące przyszłego kształtu systemu EU ETS i mechanizmu rezerwy stabilności rynkowej (MSR). Dotyczy to także możliwości utrzymania finansowania z Funduszu Modernizacyjnego dla inwestycji opartych na gazie ziemnym jako paliwie przejściowym - dodaje Wojciech Dąbrowski.PGE, jak mówi Wojciech Dąbrowski, szczególną uwagę zwraca na proponowane w pakiecie zmiany dla ciepłownictwa systemowego. Ocenia on, że z perspektywy tego sektora, mającego przed sobą, jak zaznacza, nie mniejsze wyzwania niż elektroenergetyka, „kluczowe będą dalsze rozwiązania w dyrektywie w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED), w sprawie efektywności energetycznej (EED), ale też nowej dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)”.- Z pewnością jednym z kluczowych czynników mających wpływ na rynek energii elektrycznej jest zakończenie procesu wydzielania aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Przeprowadzenie procesu utworzenia NABE jest niezbędne dla przyspieszenia tempa polskiej transformacji, przy równoczesnym zabezpieczeniu pewności dostaw energii elektrycznej. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Aktualnie firma KPMG Advisory, doradzająca spółkom energetycznym przy tworzeniu NABE, intensywnie pracuje nad modelem finansowym i strategią dla nowego podmiotu - mówi Wojciech Dąbrowski.Piotr Zawistowski, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii, wśród trzech najważniejszych spodziewanych wydarzeń, które w roku 2022 będą miały lub mogą mieć największy wpływ na sytuację na rynku energii elektrycznej w Polsce, wymienia skutki utworzenia NABE.- W moje opinii, może nastąpić zmiana struktury rynku energii elektrycznej w przypadku powołania NABE i wydzielenia aktywów węglowych. Jednak trudno ocenić, jak to wpłynie na rynek, ponieważ nie wiemy na ten moment, w jakim modelu nastąpi ich wydzielenie i jaka będzie też docelowa struktura podmiotów funkcjonujących na rynku - mówi Piotr Zawistowski.- Drugim istotnym elementem, jaki może wpłynąć na rynek, jest obecny poziom cen na rynku hurtowym energii. Możliwe, że nastąpi korekta w zakresie zapotrzebowania i nasilenie działań po stronie odbiorców energii. Mam na myśli działania proefektywnościowe zużycia energii elektrycznej, niezależnie od systemu tzw. białych certyfikatów lub wdrożenia tzw. autoprodukcji – wyjaśnia Piotr Zawistowski.Zdaniem Piotra Zawistowskiego trzecią istotną sprawą dla rynku energii elektrycznej w 2022 roku mogą być zmiany legislacyjne w dwóch obszarach.- Chodzi o implementację dyrektywy RED II, co przełoży się na rozwój OZE w elektroenergetyce, jak i ciepłownictwie oraz regulację dotyczącą reformy rynku bilansującego i związanego z nim tzw. rozporządzenia systemowego. Ta ostatnia regulacja może zmienić zasady gry szczególnie przy handlu na rynku krótkoterminowym spot - mówi Piotr Zawistowski.Zdaniem Jarosława Dybowskiego, dyrektora wykonawczego PKN Orlen ds. energetyki, najważniejsze spodziewane wydarzenia, które w 2022 roku będą miały największy wpływ na sytuację na rynku energii elektrycznej w Polsce, to m.in. sprawa liberalizacji tzw. ustawy odległościowej dotyczącej lądowej energetyki wiatrowej (zasada 10H) i Baltic Pipe, którego uruchomienie ma nastąpić w 2022 r.- Uwolnienie potencjału branży przygotowania projektów wiatrowych na lądzie powinno ułatwić klientom dostęp do nowych wolumenów energii ze źródeł odnawialnych. Branża wiatrowa czeka na tę zmianę i przygotowuje szereg nowych projektów inwestycyjnych. Jako Grupa Orlen również aktywnie wspieramy ten proces - stwierdził Jarosław Dybowski.Jarosław Dybowski wskazując na znaczenie Baltic Pipe, podkreśla, że zabezpieczenie istotnych ilości gazu ziemnego dla krajowego rynku i dynamicznie rozwijającej się nowej floty elektrowni gazowych wpłynie na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw surowca.- Każda dywersyfikacja kierunków dostaw gazu jest dobra dla naszego rynku. Przy rosnącym udziale energetyki odnawialnej, elastyczne źródła gazowe stają się nieodzowne dla prawidłowej i stabilnej pracy polskiego systemu elektroenergetycznego. Gaz pełni w strategii Orlen2030 istotną funkcję stabilizującą produkcję ze źródeł odnawialnych, w tym przede wszystkim mocy rozwijanych w morskiej energetyce wiatrowej - mówi Jarosław Dybowski.- Dalszy rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest krokiem milowym polskiej transformacji energetycznej. Stanowi także potencjalnie filar pokrycia deficytu mocy wytwórczych, jaki może wystąpić po wygaszeniu kolejnych mocy zainstalowanych w paliwach kopalnych, w szczególności węgla kamiennego i brunatnego. Ze względu na długi okres, jaki potrzebny jest na przygotowanie i przeprowadzenie projektów, niezbędne jest zintensyfikowanie działań, tak aby być gotowym na koniec dekady, czyli do osiągnięcia zakładanych w PEP2040 5,9 GW zainstalowanych na morzu - uważa Jarosław Dybowski.