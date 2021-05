Energetyka szykuje się do informatycznego skoku

Pewnie mało kto wie, jaki jest teraz model wymiany informacji na rynku energii elektrycznej - niezbędnych chociażby do wystawiania faktur. Kiedy zmieni się on diametralnie za sprawą CSIRE, co jeszcze potrwa, może będzie inaczej, bo wtedy powinno być łatwiej zmieniać sprzedawców prądu. Zanim to nastąpi, energetyka będzie musiała jednak przejść sporą rewolucję informatyczną. Parlament daje na to zielone światło; w praktyce ten pociąg już ruszył...

- Wdrożenie CSIRE jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich uczestników rynku, ponieważ zmienia sposób wymiany informacji i realizacji procesów detalicznego rynku energii elektrycznej - mówi Grzegorz Furgał, doradca zarządu Tauron Polska Energia.

PSE już pod koniec 2020 roku ogłosiły prowadzony w trybie negocjacji przetarg na wdrożenie CSIRE, jest kilku zainteresowanych wykonaniem tego projektu.

- Można zgodzić się z często przytaczanym stwierdzeniem, że w wyniku powstania CSIRE zmniejszy się liczba interfejsów pomiędzy systemami IT, ale niewątpliwie te, które powstaną, będą o wiele bardziej złożone i zaawansowane technologicznie - mówi Tomasz Bendlewski, Asseco Poland.