Energetyka w wirze zmian. Transformacja to szansa, a nie dopust boży

Pandemia nie zmieniła trendów na rynku energii elektrycznej, wręcz przyspieszyła ich urzeczywistnianie. Istotnym elementem transformacji energetycznej będzie integracja poszczególnych sektorów energetyki, a krytycznym jej elementem staje się modernizacja i rozbudowa elektroenergetycznych sieci. Dyskutowane wydzielenie aktywów węglowych do innego podmiotu powinno uwolnić potencjał inwestycyjny grup energetycznych, a kierunkiem perspektywicznym jest powiązanie energetyki gazowej i OZE - to tylko niektóre wnioski z debaty podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wskazał, że - z operacyjnego punktu widzenia - największym wyzwaniem po stronie regulatora jest dystrybucja - idzie o zmianę myślenia o rynku energii elektrycznej.- Tradycyjne spojrzenie to podążanie wytwarzania za zapotrzebowaniem. Wtedy, kiedy zaczynamy mówić o mikroźródłach, które pracują zależnie od warunków atmosferycznych, powinniśmy jednak trochę zmienić schemat myślenia. Teraz zapotrzebowanie powinno podążać za tym, co jest wytwarzane... W związku z tym mówimy o usługach elastyczności i o tym, by domykać bilanse lokalnie, aby nie przesyłać energii na bardzo duże odległości - wskazywał Rafał Gawin.Prezes URE odniósł się także do ewentualnego wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych do odrębnego podmiotu.- Jeśli mamy inwestować w energetykę odnawialną czy niskoemisyjną, potrzebne są środki do inwestowania. Są czy też będą one dostępne - chociażby w puli związanej z procesem transformacji; bezzwrotne, czy zwrotne, ale na preferencyjnych warunkach. Jednak warunkiem ich pozyskania jest, niestety, nieposiadanie aktywów wysokoemisyjnych. Proces wydzielenia aktywów węglowych do innego podmiotu powinien uwolnić potencjał inwestycyjny. To bardzo ważny aspekt - ocenił Rafał Gawin.- Jedną z kluczowych kwestii w Zielonym Ładzie, o które walczymy i gdzie - uważam - osiągnęliśmy sukces, jest fakt, że gaz ziemny będzie uznany jako paliwo przejściowe - mimo gaz ziemny uważa się za paliwo kopalne. Zatem inwestycje (gazowe - przyp. red.) - choć nie wszędzie i nie w takiej skali, w jakiej byśmy chcieli - będą mogły być prowadzone. Ale musimy wchodzić też w nowe technologie, w obszar OZE - stwierdził Jerzy Kwieciński, prezes zarządu PGNiG.Poinformował też , że działem OZE, który grupa PGNiG chce mocno rozwinąć, jest program biometanowy. - Wspólnie z panem ministrem Kurtyką przygotowujemy - jako polską inicjatywę - by nasz program biometanowy miał wymiar europejski, czyli żeby był tak traktowany, jak inicjatywa na rzecz wodoru czy na rzecz baterii - wyjaśnił Jerzy Kwieciński.Zwrócił też uwagę na skalę planowanego przedsięwzięcia, zaznaczając, że teraz biometan jest spalany wyłącznie w biogazowniach, głównie w celu produkcji energii elektrycznej.- Na przełomie tego i przyszłego roku zamierzamy uruchomić pierwszą biometanownię (produkcję biometanu z biogazu). A w ciągu 10 lat chcemy, by w Polsce można produkować ok. 4 mld m sześć. biometanu - ujawnił plany Jerzy Kwieciński.Poinformował ponadto, że do innych obszarów OZE, które interesują grupę PGNiG, należy produkcja tzw. zielonego wodoru - z wykorzystaniem procesu elektrolizy, zasilanego energią elektryczną z OZE. Przypomniał również, że PGNiG jest zainteresowane integracją aktywów ciepłowniczych w Polsce i przekształcaniem ich na źródła wykorzystujące gaz.Dr Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen, wskazał, że jeśli spojrzymy na globalny miks energetyczny w scenariuszach publikowanych przez Międzynarodową Agencję Energii, to nawet w scenariuszach najbardziej proklimatycznych gaz jest obecny w horyzoncie do 2050 roku i później.- Widzimy gaz jako paliwo w długim horyzoncie, jako paliwo przejściowe. Jak długo natomiast będzie paliwem utrzymującym się, to zależy od technologii. Tego nie da się przewidzieć, więc uważamy, że w perspektywie długoterminowej będzie to paliwo wykorzystywane, a jego przejściowość zależy przynajmniej od wynalezienia czy zainstalowania baterii o gęstości energetycznej przewyższającej gęstość gazu, o emisyjności w pełnym cyklu mniejszej niż emisyjność gazu i o cenie mniejszej niż cena gazu - wyjaśniał Adam Czyżewski. - Uważamy też, że "kierunek gaz" w powiązaniu z OZE jest nie tylko perspektywiczny, ale i jedyny możliwy, dlatego że nie da się przestawić gospodarki globalnej, ale też europejskiej, w horyzoncie nawet do 2050 roku jakby "tylko na elektrony"... Gdzieś za tymi elektronami muszą być molekuły, zwłaszcza jeśli chodzi o transport.Paweł Jan Majewski, prezes zarządu Grupy Lotos, zaznacza, że Europejski Zielony Ład dotyka także sektora paliwowego: wymagania związane z neutralnością klimatyczną do roku 2050 wpłyną także na paliwową branżę.- Spotykamy się już w tej chwili ze spadającym popytem na paliwa płynne. To oczywiście aktualnie związane jest także z rozwojem pandemii, widać natomiast trend, który - jak myślę - w najbliższych latach będzie kontynuowany. Paliwa alternatywne staną się za jakiś czas paliwami podstawowymi - ocenił Paweł Jan Majewski.Stwierdził, że plany PKN Orlen budowy dużego koncernu multienergetycznego jak najbardziej współgrają z tym, co się dzieje w tej chwili na świecie, a w Europie przede wszystkim.- Musimy myśleć o rozwoju paliw alternatywnych - zarówno o LNG, jak i CNG, o paliwie gazowym, które w dalszym ciągu w miksie będzie występować. Ale największą wagę przykładamy do projektów wodorowych - wskazał Paweł Jan Majewski, oceniając, że projekty wodorowe Grupy Lotos, jak Pure H2, muszą być kontynuowane. - Wierzymy, że wodór będzie paliwem przyszłości - powiedział.Dawid Zieliński, prezes zarządu Columbus Energy, wskazał, że "chyba 10 lat temu jeden z prezesów Banku Anglii powiedział, że największą szansą biznesową naszych czasów jest właśnie neutralność energetyczna".- Osobiście w to wierzę i kiedy startowaliśmy – cały czas można powiedzieć: z naszym start-upem – kilka lat temu, to głównym, fundamentalnym założeniem było, że w dłuższej perspektywie - niezależnie od tego, czy są dotacje, czy ich nie ma - ekonomia odnawialnych źródeł energii będzie w taki stopniu uzasadniona, iż każdy będzie tego chciał i - co jest bardzo istotne - każdego będzie na to stać - mówił Dawid Zieliński.Dodał, że cała branża OZE czeka na wprowadzenie rozporządzeń i prawa opartego na dyrektywie Red II. - Jeśli się nie mylę, to do połowy przyszłego roku takie prawo powinno się pojawić. Myślę, że to też będzie piękną szansą dla mniejszych firm, nie tylko tych największych, by wejść w rolę agregatora magazynów energii, agregatora bilansowania energii lokalnie czy dostępu do systemu bilansowania - ocenił Dawid Zieliński.Zdaniem Jarosława Wajera, partnera, Lidera Doradztwa dla Sektora Energetycznego w Dziale Business Consulting EY, pandemia nie zmienia trendów na rynku energii elektrycznej, a wręcz je przyspiesza.- Sektor, to jasne, idzie w stronę OZE, w stronę źródeł lokalnych rozproszonych, ale przede wszystkim źródeł o koszcie krańcowym zero, który zmienia całkowicie ekonomikę działania na tym rynku, jaka obowiązywała przez ostatnie kilkadziesiąt lat - wskazał Jarosław Wajer.Zaznaczając, że Unia Europejska wprowadza te megatendencje poprzez regulacje, ocenił jednak, że robi to zbyt wolno i w kilku obszarach nie dogoni Azji, która jest liderem.- W Europie mamy dzisiaj mnóstwo firm, które 10 lat temu nie funkcjonowały albo funkcjonowały w zupełnie innej formie. Dzisiaj są to największe firmy energetyczne w Europie (i nie tylko w Europie), a my w Polsce biegniemy za nimi; czyli to są trendy, które nas jakoś mijają i jeżeli będziemy dużo o tym dyskutowali, to tak naprawdę nie zdążymy na nie "przeskoczyć" i jakkolwiek z nich skorzystać- ocenił Jarosław Wajer.Zachęcał też, jak się wydaje, do tego, żeby patrzeć na transformację, jak na szansę. - Każdy mówi, że OZE jest nieciągłe, że wprowadza problemy do sieci, ale na świecie powstaje mnóstwo spółek, które te problemy rozwiązują. Mówimy o giełdach ciągłości, o różnych nowych biznesach, na które w Polsce de facto dopiero patrzymy, oglądamy je. (...) Mikrosieci – to element znany wszędzie, a u nas wprowadzamy fotowoltaikę bez baterii, bez platform do handlu między gospodarstwami domowymi... - wskazywał Jarosław Wajer.W tekście wykorzystane opinie z panelu "Wyzwania dla polskiego sektora energetycznego – zielona transformacja" podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Debatę poprowadził Zbigniew Kozłowski, partner, adwokat, kierujący Departamentem Ochrony Środowiska i Projektów, DWF Poland.Poniżej - zapis debaty w całości.