Energetyka weryfikuje plany

W połowie kwietnia średni spadek zużycia energii wynosił około 13 proc. rok do roku. Pierwsze dni maja przyniosły delikatne odbicie, ale musimy poczekać, by uznać to za trwały trend. Nie ma branży, która przewidziałaby obecną sytuację, więc podobnie jak inne sektory i firmy musimy korygować teraz wcześniejsze prognozy i plany. Dobrze, że Prezes URE dostrzega ten problem. Spodziewamy się wkrótce propozycji mechanizmów korygujących, równoważących w dłuższej perspektywie potrzeby przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców - mówi Robert Zasina, prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Czytaj również: Prezes Forum Energii: pandemia koronawiruwsa przyspieszy transformację energetyki - Przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników i klientów. Wszystko to dla zapewnienia ciągłości procesów. W sensie operacyjnym i realizowanych zadań to oczywiście zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania sieci elektroenergetycznej i ciągłości zasilania odbiorców.Chyba właśnie w tym trudnym czasie widać, jak ważna jest pewność dostaw energii - elementu stabilizującego życie społeczne. Wszyscy musieliśmy się nauczyć funkcjonować w sytuacji zagrożenia i jako OSD daliśmy sobie na to czas. W pierwszym etapie działań, jeszcze w marcu, ograniczyliśmy prace remontowe i modernizacyjne wymagające wstrzymania dostaw, a także wymuszające wejścia do lokali odbiorców.Od początku jednak operatorzy starają się na bieżąco realizować wszystkie zobowiązania wobec klientów związane m.in. z przyłączaniem do sieci. Zachowujemy przy tym środki ochrony osobistej . Wszelkie działania u klientów są prowadzone w uzgodnieniu i po wyrażeniu przez nich zgody np. na wejście do mieszkania.- Wyjątkowa sytuacja wymaga elastycznych rozwiązań. Efektem pracy zespołów specjalistów z obszaru OSD w ostatnim okresie jest propozycja szeregu zmian w prawie, które zostały przekazane resortom odpowiadającym za gospodarkę i sektor energetyczny.Szczególnie ważne dla OSD jest ustalenie szczegółów nowego modelu regulacyjnego z uwagi na kończący się w tym roku dotychczasowy pięcioletni model. Pod względem procesowym, ale i kosztowym chcemy rozmawiać na temat zmiany okresów ważności legalizacji liczników i zasad wyposażenia odbiorców w liczniki inteligentne, w tym na potrzeby rozliczeń rynku mocy.Bardzo ważne są kwestie prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych czy też rozbudowy sieci dystrybucyjnej związanej z tempem rozwoju energetyki odnawialnej oraz elektromobilności. Propozycje wypracowane przez członków PTPiREE mają na celu usprawnienie organizacji pracy operatorów, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ciągłości dostaw energii elektrycznej w okresie zagrożenia i stanu epidemiologicznego. To na teraz.Nasze propozycje mają również wspierać funkcjonowanie OSD w okresie pokoronawirusowym, który ekonomicznie może być także trudny. Niezmiernie ważna jest stabilność finansowa operatorów, których podstawowym zadaniem jest zapewnienie ciągłości dostaw energii i rozwoju sieci zgodnie z potrzebami ogółu społeczeństwa. Przygotowując propozycje zmian, uwzględniliśmy nasze doświadczenia i wnioski z pierwszych tygodni epidemii, jak również próbowaliśmy przewidzieć skutki zdarzeń, które mogą nastąpić.- Uwzględnienie naszych propozycji będzie wymagało przyjęcia nowych ustaw, nowelizacji już istniejących oraz zmiany niektórych rozporządzeń. Duże znaczenie będą miały również rozmowy z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Planowana na dany rok wielkość przychodów na pokrycie kosztów funkcjonowania operatorów oraz wydatków na zadania inwestycyjne jest regulowana.Prezes URE zatwierdza uzasadniony planowany poziom kosztów, które przenoszone są w taryfach poprzez stawki opłat, ale bazą jest prognoza m.in. wolumenu zużycia energii elektrycznej przez odbiorców końcowych. Jeśli te prognozy się nie sprawdzają, operatorzy nie uzyskają przychodu na poziomie pokrywającym koszty uzasadnione oraz zwrot z zaangażowanego kapitału, który jest przede wszystkim przeznaczany na realizację niezbędnych inwestycji sieciowych.Nie ma branży, która przewidziałaby obecną sytuację, więc podobnie jak inne sektory i firmy musimy korygować teraz wcześniejsze prognozy i plany. Dobrze, że Prezes URE dostrzega ten problem. Spodziewamy się wkrótce propozycji mechanizmów korygujących, równoważących w dłuższej perspektywie potrzeby przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców. Nikt nie ma wątpliwości, że właśnie inwestycje w elektroenergetyce rozpędzają gospodarkę i bardzo często są miernikiem oceny jej stanu.- W tym obszarze operatorzy zastosowali wiele rozwiązań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa odbiorców oraz pracowników. Dziś obsługujemy klientów głównie zdalnie. Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia cyfrowe, poprawiamy funkcjonalność stron internetowych, formularzy online, elektronicznych biur obsługi.Z początkiem maja część placówek OSD z obsługą bezpośrednią - Biur lub Punktów Obsługi Klientów została ponownie uruchomiona, choć pracują na szczególnych zasadach. Jest to etap przygotowywania się do odmrażania gospodarki i powrotu do normalności. Jeśli chodzi o zakresy i funkcjonalności kanałów obsługi klientów, to wprowadzone teraz rozwiązania informatyczne już z nami pozostaną. Ten wymuszony skok cyfrowy, rozszerzający i usprawniający zakres obsługi online, będzie nadal służył klientom. „Nowa normalność” będzie na pewno bardziej informatyczna.- Prace planowe i inwestycyjne były realizowane w ograniczonym zakresie. Stopniowy powrót do realizacji zaplanowanych zadań sieciowych wymagał naszego przygotowania organizacyjnego. Pojawiły się również na krótko pewne zakłócenia w terminowym przyłączaniu do sieci instalacji odnawialnych źródeł energii. Wynikały one z zaostrzenia przepisów sanitarnych i ograniczenia bezpośrednich kontaktów z klientami.Priorytetowo jednak traktujemy proces związany z przyłączeniami klientów do sieci, w tym instalacji OZE i dokładamy wszelkich starań, aby okoliczności związane z epidemią w jak najmniejszym stopniu dotykały tego procesu. W ogóle w obszarze dystrybucji klienci byli obsługiwani w sposób bardzo sprawny i w niewielkim stopniu odczuli ograniczenia i utrudnienia w kontakcie ze swoimi dostawcami energii.Myślę, że to dobry moment, żeby podziękować wszystkim pracownikom obszaru OSD, służbom technicznym, dyspozytorom i służbom ruchowym, brygadom, ale i obszarowi IT i logistyce. Część osób pracuje zdalnie i przejściowo realizuje swoje zadania w domach, jednak duża część pracowników energetyki codziennie w terenie dba bardzo sprawnie o stan infrastruktury oraz ciągłość procesów i dostaw energii do wszystkich klientów.