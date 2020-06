Energetyka wiatrowa potrzebuje zmiany przepisów. Jeszcze w tym roku

- W najbliższych latach część farm wiatrowych osiągnie kres sensownego czasu eksploatacji, pojawia się więc pytanie, jak przygotujemy się do procesu tzw. repoweringu. Obecnie ustawa odległościowa nie pozwala w miejsce starych turbin instalować nowych o większej mocy i działających w sposób bardziej efektywny - mówi WNP.PL Michał Motylewski, managing counsel w kancelarii Dentons.

- Kwestia rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie wymaga rozwiązania . W najbliższych latach część instalacji osiągnie kres sensownego czasu eksploatacji, pojawiają się więc pytanie, jak przygotujemy się do procesu tzw. repoweringu i czy w jego ramach wykorzystamy korzyści, jakie niesie ze sobą postęp technologiczny... Obecnie ustawa o inwestycjach w elektrownie wiatrowe z 2016 r. (tzw. ustawa odległościowa) nie pozwala w miejsce starych turbin instalować nowych o większej mocy, ale i działających w sposób bardziej efektywny i przyjazny dla otoczenia - mówi WNP.PL Michał Motylewski, managing counsel w kancelarii Dentons.Przed pandemią pojawiały się głosy, że ustawa odległościowa w 2020 r. zostanie złagodzona. Potem temat trochę przycichł, ale kilka dni temu minister rozwoju Jadwiga Emilewicz poinformowała, że tworzone są założenia do korekty ustawy odległościowej. - Zdecydowanie korzystnym byłoby, aby zmiany w ustawie odległościowej nastąpiły jeszcze w 2020 r. Po pierwsze, w obecnym brzmieniu ustawa ta niesie ograniczenia dla repoweringu. Po drugie, bezpośrednim skutkiem obowiązujących nadal przepisów jest fakt, że na razie nie powstają kolejne projekty farm wiatrowych – mówi Michał Motylewski.Przypomina także, że - zgodnie z obowiązującym prawem - ostatnim terminem sprzedaży energii elektrycznej w systemie aukcyjnym z OZE jest 30 czerwca 2021 r. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) zwróciło się do Ministerstwa Klimatu z prośbą o przedłużenie systemu aukcyjnego wsparcia dla OZE do 2026 roku.- Jeżeli tak się stanie, skorzystają na tym podmioty szykujące nowe inwestycje. Ustawa odległościowa powoduje, że obecnie nie można takowych planować. Kryterium przystąpienia do aukcji jest pozwolenie na budowę, a dzisiaj nie można go uzyskać. Wiemy, że polityką rządu w dotychczasowych aukcjach było to, aby zagospodarować portfel projektów przygotowanych przed 2016 r. - i to się wydarzy. Ewentualne przedłużenie systemu aukcyjnego powinno umożliwiać przygotowanie nowych projektów tak, aby można było przystąpić do aukcji i w tej aukcji wygrać – wyjaśnia Michał Motylewski.Zaznacza, że bardzo ważny w kontekście energetyki wiatrowej na lądzie będzie podnoszony w branży argument, że uczestnictwo w systemie aukcyjnym - przy obecnych trendach cenowych - nie rodzi ryzyka potężnych kosztów dla systemu elektroenergetycznego i konsumentów.- Im później odblokujemy ustawę odległościową, tym później będą szykowane nowe projekty pod kolejne aukcje. Wówczas częściej będziemy spotykać się z sytuacją, którą obserwowaliśmy już w przypadku innych koszyków technologicznych, kiedy ofert nie było lub były bardzo skąpe, a to nie jest celem naszego działania – podkreśla Michał Motylewski.