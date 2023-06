- Wydaje się, że doszliśmy do takiego punktu, w którym politycy jednogłośnie mówią, że miejsce dla energetyki wiatrowej w polskim miksie energetycznym jest na podium - ocenia Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

W Serocku trwa kolejna edycja konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej - PSEW 2023.

- Pod wieloma względami to jest rok przełomowy dla energetyki wiatrowej. Tej na lądzie, ze względu na liberalizację ustawy odległościowej oraz tej na morzu, ze względu na wskazanie nowych lokalizacji i przeprowadzenie przetargów pod budowę nowych morskich farm wiatrowych - komentuje Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Wskazuje, że tematów dyskutowanych podczas konferencji jest znacznie więcej i wymienia dla przykładu jeszcze m.in. gospodarkę wodorową ("energia z wiatru jest tą główną, która będzie napędzała rozwój zielonego wodoru w Polsce") i problematykę przyłączania OZE do sieci energetycznych.

- To nie są proste i łatwe tematy. Staramy się z decydentami, administracją, operatorami sieci je przedyskutować, wyciągnąć wnioski na przyszłość i konkretne propozycje regulacji zaadresować do rządzących, bo to jest ostatecznie to, z czym jako biznes regulowany musimy sobie dać radę - wyjaśnia Janusz Gajowiecki.

W tym roku PSEW w programie konferencji umieścił panel "Debata polityczna - wizje sektora energetycznego po wyborach".

- Cieszę się, że na naszą debatę polityczną przyjechali przedstawiciele wszystkich kluczowych partii w Polsce, rządzących i opozycyjnych. Oczywiście szklanej kuli nie mamy, nie wiemy kto te wybory wygra, ale bardzo pocieszające jest to, że uczestnicy debaty jednogłośnie mówili, że energetyka wiatrowa jest ważna, że powinna mieć bardzo duże znaczenie w miksie energetycznym, że całość OZE to istotny element miksu energetycznego, czyli ten dominujący - mówi Janusz Gajowiecki.

Wskazuje, że w kwestii uzupełnienia miksu energetycznego innymi technologiami niż OZE politycy prezentowali różne stanowiska, ale stwierdza, iż wydaje się, że "doszliśmy do takiego punktu, w którym politycy jednogłośnie mówią, że miejsce dla energetyki wiatrowej w polskim miksie energetycznym jest na podium".