Energia odnawialna nie dała rady. Ceny prądu od razu poszły w górę

Jak podaje firma consultingowa Energy Solution, w listopadzie zanotowano wzrosty cen energii na rynku spot tak w Polsce, jak i w całej Europie. Trend ten przyspieszył w naszym kraju zwłaszcza w drugiej połowie miesiąca, kiedy spadły temperatury, jak i produkcja energii z OZE.

Średnia cena energii na rynku spot w listopadzie w Unii Europejskiej wzrosła o blisko 13 procent w porównaniu do października i wyniosła 187,24 euro za MWh.

W Polsce średnia cena energii spot w listopadzie była wyższa o ponad 27 procent wobec października i kosztowała 174,05 euro za MWh

Średnia cena energii w UE dla kontraktu terminowego (BASE Y-23) spadła w listopadzie w ujęciu miesięcznym o ponad 12 proc. i wyniosła 305,69 euro za MWh

W Polsce średnia cena energii (BASE Y-23) w listopadzie wyniosła 234,28 euro za MWh, kształtując się na podobnym poziomie, jak w miesiącu ubiegłym - 234,03 euro za MWh.

Ceny dla Europy obejmują Unię Europejską, Norwegię, Wielką Brytanię, Bałkany i Turcję.

W listopadzie 2022 roku ceny energii na polskim rynku charakteryzowały się dużą niestabilnością

Na polskim rynku ceny w listopadzie dynamicznie się zmieniały. W pierwszej połowie miesiąca krajowy system elektroenergetyczny charakteryzował się mniejszym zapotrzebowaniem na energię. Wynikało to z warunków atmosferycznych, bowiem była ona ciepła i dość słoneczna, co poskutkowało mniejszym zużyciem energii i większą produkcją z OZE, czyli odnawialnych źródeł energii.

Druga połowa miesiąca charakteryzowała się natomiast niższymi temperaturami, niską wietrznością i niewielkim nasłonecznieniem.

Jak podaje think-tank Forum Energii: „produkcja z odnawialnych źródeł energii była najniższa od ponad roku. Zdarzały się dni (np. 24.11.2022), w których fotowoltaika była wykorzystana poniżej 5 procent, a moce wiatrowe poniżej 0,5 procent. Emisje z sektora elektroenergetyki wzrosły względem października o 12 procent, a na rynku spotowym ceny wzrosły o 34 procent, pomimo niewielkiego trendu spadkowego na rynku terminowym”.

Średni hurtowy koszt energii elektrycznej według notowań pierwszego fixingu wyniósł w tym okresie od 1 do 15 listopada do niespełna 649 zł/MWh, a w drugiej połowie miesiąca do aż 976 zł/MWh. Należy zwrócić uwagę na znaczący poziom wyłączeń pracy głównych bloków polskich elektrowni, chociaż niższy niż w najgorszych momentach tego roku.

Listopadowy miks energetyczny głównie pod znakiem węgla i redukcji generacji z OZE

W listopadzie produkcja z OZE stanowiła 14,2 procent całości miksu wytwórczego, co oznacza spadek o 7,4 procent wobec października.

Z kolei z paliw kopalnych pochodziło pozostałe 85,8 procent energii elektrycznej, w tym z węgla kamiennego 52 procent (7,1 TWh), węgla brunatnego 25,5 procent (3,5 TWh), gazu ziemnego 6,5 procent (0,9 TWh), a z pozostałych kopalnych 1,8 procent (0,2 TWh).

Wśród źródeł odnawialnych liderem były farmy wiatrowe, które wytworzyły 9,4 procent energii elektrycznej (1,3 TWh – 66,6 procent produkcji OZE), a za 2,2 procent odpowiadała fotowoltaika (0,3 TWh – 15,2 procent OZE), 0,7 procent pochodziło z elektrowni wodnych (0,1 TWh – 4,7 procent OZE), a 1,9 procent z pozostałych odnawialnych (0,3 TWh – 13,5 procent OZE).

Rosną ceny źródeł energii, ale także i uprawnień do emisji CO2

Forum Energii zwraca uwagę na wciąż wysokie ceny paliw. Węgiel dla energetyki (indeks PSCMI1) kosztuje ponad 25 zł za GJ (ok. 550 zł/t), czyli niemal o 130 procent więcej niż w rok temu. Jeszcze droższy jest węgiel dla ciepłowni (indeks PSCMI2), którego cena wyniosła 43,5 zł za GJ (ok. 1050 zł/t), co oznacza wzrost w ciągu roku o ponad 230 procent. O przeszło 100 procent w ciągu roku wzrosła również cena gazu ziemnego – do 420 zł za MWh w listopadzie 2022 r.

Kolejny miesiąc z rzędu widać konsekwencje zniesienia tzw. obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedaży 100 procent energii elektrycznej w sposób transparentny – na giełdzie. Obrót energią elektryczną w listopadzie był bardzo niski – ok. 5 TWh. Rok temu był on ponad trzykrotnie wyższy (ok. 17 TWh).

W listopadzie wzrosły też ceny unijnych uprawnień do emisji CO2. Na rynku pierwotnym wyniosła ona 75,51 uro na tonę CO2, a więc o 9 procent więcej niż miesiąc wcześniej. W listopadzie przyniosło to wpływ do budżetu Polski rzędu 463,5 mln euro. Od początku roku kwota ta wynosi 4,70 mld euro, a od 2013 r. 18,3 mld euro.

Rynek oszczędza energię, o czym świadczą spadki zapotrzebowania

Jak podało Forum Energii w listopadzie widoczne są spadki zapotrzebowania na energię, jeśli porównamy je z analogicznym okresem poprzedniego roku. I tak średnie miesięczne zapotrzebowanie na moc w listopadzie 2022 r. wyniosło 20,4 GW (0,4 GW mniej niż rok temu), osiągając maksymalnie 26,5 GW.

Z kolei zużycie energii elektrycznej wyniosło 14,7 TWh (1,8 procent mniej niż w zeszłym roku), natomiast produkcja 13,7 TWh (5 procent mniej niż w roku ubiegłym).

Spadek zużycia widać też po sumie kontraktów terminowych na energię elektryczną na giełdzie. W listopadzie 2022 obrót wyniósł 5,08 TWh, podczas gdy w listopadzie zeszłego roku było to 17,16 TWh.

Innym wyznacznikiem spadku zużycia jest również spadek emisji CO2. W listopadzie emisje z sektora elektroenergetycznego wyniosły według szacunków 10,8 mln ton CO2, czyli o 3 procent mniej niż rok temu.

W listopadzie Polska zaimportowała 6,7 procent swojego łącznego zużycia energii elektrycznej, czyli 1 TWh, podczas gdy rok temu import netto wyniósł 0,5 TWh. Oznacza to redukcję zużycia energii ze źródeł własnych.

Na europejskich rynkach energii w listopadzie także widoczne były spadki zużycia

Średnia cena kontraktów terminowych na 2023 r. wyniosła 305,69 euro za MWh i była niższa od październikowej o 12,4 procent. Ponadto do połowy miesiąca europejskie rynki hurtowe energii elektrycznej, węgla kamiennego i gazu ziemnego pogłębiały spadki w ruchu trwającym od czasu wyznaczenia maksimów cenowych latem.

Druga połowa miesiąca upłynęła pod znakiem odrabiania części ze zdobytego przez wspomnianą falę spadkową dystansu. Dla niektórych krajów spadki na rynku terminowym w ujęciu miesięcznym był głębsze – m.in. we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii i w krajach Europy Południowo-Wschodniej.