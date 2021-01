Energia odnawialna, wychwycone CO2 i wodór. To się komponuje

Mitsubishi Heavy Industries opracowało nową technologię wychwytu CO2 ze spalin emitowanych przez elektrownie oraz przemysł, w tym firmy z sektora chemicznego, cementowego i hutniczego. - Wychwycony CO2 można przerabiać na paliwa gazowe lub płynne, przede wszystkim na metanol lub na etylen i metylen - mówi WNP.PL Wiesław Różacki z Mitsubishi Power Europe.

Samochody na wodór to dobry pomysł

Elektrownia na wodór

Coraz częściej mówi się o rozwoju samochodów i autobusów wodorowych.- Gdybyśmy zatankowali wodór w postaci gazowej do samochodu, to prawdopodobnie po kilku dniach by się ulotnił. Są sposoby na to, aby doszczelnić zbiorniki i opóźnić propagację wodoru. Kłopot z wodorem polega też na tym, że przenikając przez metal, powoduje jego erozję. Wodór ciekły nie ma takich zdolności erozyjnych i w związku z tym butle, które często widzimy, zawierają wodór w stanie ciekłym. To opóźnia propagację i erozję, taki gaz w butlach może być przechowywany przez dłuższy czas. Pomysł z samochodami wodorowymi jest więc bardzo dobry - ocenia Wiesław Różacki.Inną formą wykorzystania wodoru może być magazynowanie energii wyprodukowanej w źródłach odnawialnych. W ocenie Wiesława Różackiego lepszej formuły wykorzystania nadmiaru energii z OZE niż produkcja wodoru nie ma. Źródła odnawialne są niesterowalne i muszą być kompensowane blokami gazowymi albo magazynami energii, by zasilać system elektroenergetyczny.Pojawiają się i całkiem nowe pomysły. W Holandii budowana jest elektrownia, gdzie duże turbiny gazowe 400 MW będą zasilane nie gazem ziemnym, tylko w 100 proc. wodorem. Ta instalacja ma być gotowa za trzy lata. Dwa z trzech bloków są w trakcie modernizacji.Wodór do tej elektrowni będzie pochodził z dwóch źródeł. Pierwszym będzie tzw. wodór niebieski, uzyskany z różnych procesów przemysłowych, np. z gazu koksowniczego. Drugi to wodór zielony, pozyskiwany będzie z instalacji OZE.Największe możliwości generowania wodoru są w pasie międzyzwrotnikowym, czyli tam, gdzie można fotowoltaikę wykorzystywać w największym stopniu. W północnej Afryce będą budowane więc farmy fotowoltaiczne oraz fabryki, przerabiające wodór w amoniak. I ten amoniak będzie przewożony tankowcami do portu w Holandii.