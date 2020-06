Energia wróciła. Wyceny Taurona, PGE i Enei coraz wyższe

Od kilku dni na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mocno rosną akcje spółek energetycznych oraz notowania indeksu WIG Energia. Patrząc jednak na kurs akcji od początku roku, wyceny spółek energetycznych są nadal na minusie.

We wtorek, 2 czerwca czwartą sesję z rzędu poszedł w górę indeks WIG Energia, tego dnia wzrósł on o 4,0 proc.

Analitycy wskazują, że fundamentalnie nic się nie zmieniło, ceny energii są relatywnie niskie, a popyt na energię mały.

Wzrostowi akcji mogą pomagać zapowiedzi odejścia energetyki od węgla. Część komentatorów łączy wzrost akcji spółek energetycznych z zapowiedzią finansowania ze strony UE, które ma być przeznaczone na realizację transformacji energetycznej.



Tylko 2 czerwca 2020 r. akcje Taurona podrożały o 8.29 proc., wzrost w ostatnich 10 dniach to 20,64 proc. Od początku 2020 r. akcje Taurona są jednak 14,82 proc. na minusie.

Akcje zaczęły silniej drożeć po godzinie 11.00, po tym jak opublikowaliśmy wywiad z Markiem Wadowskim, wiceprezesem grupy. Czytaj też: Tauron zarabia na Jaworznie mimo że blok nie działa.

2 czerwca podrożały – o 4,84 proc. – także akcje Enei. W ciągu ostatnich 10 dni zwyżkowały one o 13,64 proc. Jednak licząc od początku roku, akcje Enei potaniały o 17,88 proc.



We wtorek zwyżkowały również akcje PGE i to o 4,55 proc., w ciągu ostatnich 10 dni wzrost wyniósł 27,4 proc. Jednak licząc od początku roku, to walory PGE są na minusie 30,65 proc.



Zupełnie inaczej zachowują się akcje grupy Energa. Wzrost 2 czerwca, w porównaniu z innymi grupami energetycznymi nie jest może imponujący, bo wynoszący 2,37 proc., a w ciągu ostatnich 10 dni wzrost był na poziomie 3,15 proc. Akcje Energi od początku roku jednak nie taniały, a podrożały i to znacząco, bo 15,68 proc.



W ciągu ostatnich 10 dni indeks WIG Energia wzrósł o 15,99 proc., ale licząc od początku roku spadł o 17,72 proc.