Energia z fotowoltaiki Unimotu zasili Stadion Śląski

Avia Solar z Grupy Unimot zbuduje instalację fotowoltaiczną, która zasili zieloną energią Stadion Śląski. Inwestycja zostanie zrealizowana w pierwszym kwartale 2022 roku. System fotowoltaiczny uzupełni bieżące zapotrzebowanie na energię elektryczną i objęty będzie 25-letnią gwarancją.

Montaż instalacji na terenie Stadionu Śląskiego w Chorzowie odbędzie się w pierwszym kwartale 2022 roku. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zbudowana w południowo-zachodniej części Stadionu Śląskiego pomiędzy bramami wejściowymi nr 1 i 2. System fotowoltaiczny uzupełni zieloną energią bieżące zapotrzebowanie na energię elektryczną Stadionu Śląskiego i objęty będzie 25-letnią gwarancją.



- Instalacja fotowoltaiczna na Stadionie Śląskim to kolejny projekt realizowany przez Avia Solar dla dużej i silnej marki. Skoncentrowaliśmy się na instalacjach dla firm i obiektów użyteczności publicznej, a teraz widzimy tego pozytywny efekt. Przedstawiliśmy najlepszą ofertę z wykorzystaniem komponentów wysokiej jakości, dzięki czemu możemy współpracować ze Stadionem Śląskim i wspierać ten obiekt w zielonej transformacji. Dla Grupy Unimot to kolejny projekt w portfolio niskoemisyjnych źródeł energii, a dla Stadionu Śląskiego wymierne korzyści w postaci uzyskanych oszczędności – mówi Piotr Laskowski, prezes zarządu Unimot Energia i Gaz.





Unimot jest grupą paliwowo-energetyczną, która w ofercie posiada olej napędowy, benzyny, biopaliwa, gaz płynny, gaz ziemny, w tym LNG, produkty asfaltowe, a także energię elektryczną. Firma rozwija także segment fotowoltaiki, m.in. pod marką Avia Solar, a także inwestuje w kolejne sektory OZE. Od marca 2017 roku spółka notowana jest na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

To nie pierwsza zielona inwestycja na Stadionie Śląskim. W sierpniu 2020 roku została oddana do użytku stacja ładowania samochodów elektrycznych, która znajduje się na stadionowym parkingu. Punkt ładowania dostępny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i dostępny jest dla wszystkich użytkowników samochodów elektrycznych. Każda osoba, która zdecyduje się skorzystać ze stacji ładowania ma zapewniony bezpłatny parking. Z punktu chętnie korzystają uczestnicy konferencji i warsztatów, które odbywają się w nowym centrum konferencyjnym Stadionu Śląskiego.- Stadion Śląski już od pewnego czasu podejmuje działania zmierzające do poprawy środowiska naturalnego. Na terenie obiektu znajduje się stacja ładowania samochodów elektrycznych, które coraz część pojawiają się na naszych drogach. Przygotowujemy się również do wdrożenia strategii redukcji zużycia plastiku na Stadionie. Wspólnie z Avia Solar idziemy o krok dalej i będziemy mogli przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery – mówi Jan Widera, prezes Stadionu Śląskiego.Organizatorzy, którzy planują swoje wydarzenia na chorzowskim obiekcie, coraz częściej kładą nacisk na kwestie ochrony środowiska podczas imprez. Podkreślają, jak ważna jest segregacja odpadów pozostawionych przez uczestników eventów oraz zwracają uwagę na konieczność eliminacji przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych, jak kubki na napoje, czy sztućce, poprzez zapewnienie uczestnikom imprez dostępności przedmiotów wielokrotnego użytku.