Energia z węgla będzie za droga – przekonują samorządowcy

Samorządy części gmin z rejonu Zgorzelca i Bogatyni chcą odejścia od węgla brunatnego. Według zwolenników odnawialnej energii, w ciągu najbliższego ćwierćwiecza wytwarzanie energii z OZE będzie dwuipółkrotnie tańsze niż kontynuacja wytwarzania energii z węgla brunatnego. Stworzy także więcej miejsc pracy niż węgiel. Czy Zagłębie Turoszowskie skorzysta z mechanizmów sprawiedliwej transformacji?

Wygaszanie transgraniczne

Słońce zamiast węgla?

W sumie mamy 117,94 zł na korzyść OZE. W ciągu 25 lat daje to oszczędności na poziomie 62,97 mld złotych - koszty wytwarzania w tym czasie energii w Turowie wyliczono na 103,95 mld złotych, a w układzie hybrydowym 40,98 mld zł. Według twórców koncepcji, „wzrost LCOE dla węgla brunatnego wynika z założonego 4-procentowego wzrostu kosztów wytwarzania spowodowanego ograniczeniami emisji CO2 do atmosfery (wzrost kosztów emisji, cen paliwa oraz ogólne odchodzenie od węgla i brak wsparcia dla takiego typu elektrowni)”.

Sygnatariusze deklaracji podkreślają, że bez środków finansowych pochodzących z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przeprowadzenie wymaganych i daleko idących zmian nie będzie możliwe i spowoduje zapaść gospodarczo-społeczną całego regionu. Zwolennicy odchodzenia od węgla w regionie podkreślają jednak, że chcąc skorzystać z funduszu transformacji, trzeba taką transformację faktycznie prowadzić.Czytaj także: Czechy złożyły skargę do KE na przedłużenie działalności kopalni Turów - Dla mieszkańców regionu kluczowym warunkiem do pozyskania funduszy na transformację, jest wygaszanie elektrowni i kopalni Turów. Pamiętajmy jednak, że transformacja to proces i zanim powstanie odpowiednia moc nowych źródeł wraz ogromnym magazynem energii (w postaci elektrowni szczytowo-pompowej), kombinat PGE powinien zmniejszać swą moc stopniowo – podkreśla Albert Gryszczuk, prezes działającego w obszarze powiatu zgorzeleckiego ZKlastra.Z analizy ZKlastra wynika, że wspólne wycofanie się z węgla brunatnego Polski, Niemiec i Czech może stanowić jeden z flagowych projektów w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Równoległe odejście od węgla brunatnego przez wyżej wymienione kraje jest nie tylko możliwe i uzasadnione kosztowo, ale też przyniesie blisko 50 proc. redukcji emisji CO2 z elektroenergetyki w regionie.Albert Gryszczuk podkreśla, że transformacja trwa co najmniej od dwóch lat, powoli pchana do przodu przez oddawanie kolejnych odnawialnych źródeł energii w okolicy. W sumie zbudowano już 79 MW. Na powierzchni 200 ha stanęło 250 tys. paneli fotowoltaicznych. W planach jest znacznie więcej – w najbliższych latach spółki zrzeszone w ZKlastrze mają zamiar zbudować 500 MW mocy z OZE.Klaster Zgorzelecki, we współpracy z Krajową Izbą Klastrów Energii oraz Politechniką Warszawską, przygotował obszerną analizę zastąpienia kombinatu Turów odnawialnymi źródłami energii, w połączeniu z ogromną elektrownią szczytowo-pompową, pełniącą rolę magazynu. Projekt inwestycji zaplanowany został na kilkanaście lat, a jego całkowita moc pozwoli na zaspokojenie zapotrzebowania na energię blisko 300 tys. gospodarstw domowych, czyli około 1 mln mieszkańców Dolnego Śląska. Według animatorów Klastra oznacza to zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu, po wyłączeniu elektrowni konwencjonalnej.Przedstawiając koncepcję zbudowania w miejscu obecnej kopalnianej odkrywki elektrowni szczytowo-pompowej, ZKlaster podkreśla, że efektywność i wielkość produkcji energii w elektrowni Turów wciąż spada. W elektrowni trwa budowa nowego bloku i modernizacja istniejących. W sumie ma to zwiększyć moce elektrowni do 2 GW kosztem ponad 5 mld złotych.Jak wyliczono w Klastrze, chcąc zastąpić energię z elektrowni Turów, trzeba zbudować 2,1 GW farm fotowoltaicznych, 1,14 GW farm wiatrowych i 0,06 GW elektrowni na biomasę. W sumie daje to 3,3 GW. ZKlaster rozwija fotowoltaikę, ale tuż obok, już za granicą, Czesi budują wiatraki. Zdaniem Alberta Gryszczuka my też powinniśmy, bo podczas gdy fotowoltaika pracuje tylko w dzień, wiatraki dają prąd także nocą. Mimo to produkcja energii oparta tylko o OZE potrzebuje stabilizacji w postaci magazynów energii.Wyliczony przez Instytut Doradztwa i Analiz, z udziałem m.in. naukowców z Politechniki Warszawskiej, bilans mocy dla miksu OZE stanowiącego alternatywę dla Turowa wskazuje, że od 8 rano do 17 mamy nadwyżkę mocy sięgającą nawet 600-700 MW, podczas gdy w reszcie doby powstaje niedobór sięgający 300-400 MW. Bilans liczono dla 28 grudnia – najgorszego dnia w roku z punktu widzenia instalacji fotowoltaicznych.Czytaj także: KE rozumie troskę o miejsca pracy w kopalni i elektrowni Turów Elektrownia szczytowo-pompowa o mocy 2,3 GW w Turowie mogłaby być magazynem energii o pojemności 165 000 MWh. Przy czym bez doładowywania mogłaby dawać prąd przez ponad dwie doby.ZKlaster podkreśla przy tym, że według analizy ekonomicznej wyrównany koszt wytwarzania energii (LCOE) przez miks OZE i elektrowni szczytowo-pompowej wynosi w ciągu najbliższych 25 lat 298,07 zł, podczas gdy dla energii z węgla brunatnego to 416,01 zł (uwzględniono nie tylko koszty paliwa, ale także emisji CO2).Twórcy koncepcji podkreślają także, że budowa i obsługa OZE stworzy nawet dwa razy więcej miejsc pracy, niż jest obecnie w kopalni i elektrowni Turów. Dla hybrydowego systemu OZE i elektrowni szczytowo-pompowej liczba nowych miejsc pracy jest szacowana na 4,52 do 7,83 tys., podczas gdy w kopalni i elektrowni jest ich 3,7 tysiąca. Podkreślają także spadkową tendencję zatrudnienia w tych dwóch zakładach - w ciągu 23 lat zatrudnienie w kopalni spadło o 62 proc., a w elektrowni tylko w ciągu 6 lat liczba miejsc pracy zmniejszyła się 0 22 proc.