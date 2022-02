Energoprojekt-Katowice doradcą PGE Baltica przy przetargu na lądowe przyłącza do offshore

Doradcą PGE Baltica w opracowaniu dokumentacji zakupowej i w trakcie postępowania przetargowego na generalnego wykonawcę przyłącza lądowego dla morskich farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3 będzie firma Energoprojekt-Katowice - poinformowała w czwartek PGE.

Jak podała spółka, umowa zawarta przez Energoprojekt-Katowice i PGE Baltica przewiduje opracowanie dokumentacji dla eksportowych linii kablowych w obszarze lądowym, kanalizacji teletechnicznej dla linii światłowodowych oraz lądowych stacji transformatorowych, wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej PSE.

"Morska Farma Wiatrowa Baltica będzie największą morską elektrownią wiatrową w polskiej części Morza Bałtyckiego. Wyłoniony w przetargu krajowy doradca przygotuje dokumentację, która stanowić będzie kluczowy element kolejnego postępowania zakupowego na wybór generalnego wykonawcy budowy przyłącza lądowego dla elektrowni Baltica 2 i Baltica 3" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Jak przypomniał, obie farmy osiągną łączną moc zainstalowaną rzędu 2,5 GW, a ich rozpoczęcie ich eksploatacji planowane jest w perspektywie pięciu lat. "To dobry sygnał dla rodzimego rynku, że nawet na etapie doradztwa w zakresie przygotowania inwestycji współpracować będziemy z krajowym przedsiębiorstwem. W ten sposób realizujemy nasz cel angażowania i zachęcania polskich firm w budowę morskich farm wiatrowych" - dodał Dąbrowski.

Jak powiedział prezes i dyrektor naczelny Energoprojekt-Katowice Łukasz Grela, firma zgodnie ze swoją strategią udział w projektach Morskich Farm Wiatrowych traktuje jako jeden z kluczowych kierunków rozwoju.

"Możliwość udziału naszej firmy w opracowaniu dokumentacji zakupowej oraz doradztwa w trakcie postepowania przetargowego na generalnego wykonawcę przyłącza lądowego dla morskich farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3 jest bardzo istotnym krokiem w tym kierunku. Wierzymy, że wybór naszej firmy - firmy polskiej, z długoletnimi tradycjami i bogatym doświadczeniem na szeroko rozumianym rynku energetycznym - będzie gwarancją sukcesu tego przedsięwzięcia" - powiedział Grela, cytowany w komunikacie.

Jak przypomniała PGE, zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 3 o mocy do 1045,5 MW, jest planowane na 2026 r. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy do 1497 MW, ma zostać oddany do użytku w 2027 r. Obia projekty posiadają decyzje lokalizacyjne, decyzje środowiskowe dla części morskiej, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej, a także prawo do kontraktu różnicowego.

W tym roku partnerzy projektu - PGE Baltica i Ørsted - spodziewają się otrzymania decyzji środowiskowej dla części przesyłowej na lądzie, a także rozpoczną pracę nad pozyskaniem pozwoleń na budowę. To ostatnie pozwolenie wymagane przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej - podkreśliła PGE.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku - podała spółka na swojej e-stronie.