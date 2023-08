Engie wchodzi w biometan w Polsce. Podpisano list intencyjny

W Centrum Konferencyjnym Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podpisano list intencyjny dotyczący budowy instalacji do produkcji biometanu, którą planuje postawić koncern energetyczny Engie w przemysłowej części Głogowa.

Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa, Jan Woźniak, dyrektor zarządzający Engie Polska, Arnaud Berthet, Chief Development Officer, Renewable Gases Europe Engie oraz Przemysław Bożek, prezes zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podpisali list intencyjny dotyczący budowy instalacji do produkcji biometanu.

Instalację, jak wynika z komunikatu, planuje zbudować koncern energetyczny Engie w przemysłowej części Głogowa. Podano, że inwestycja SilVirCo (Silesiae Viridis Company, łac. Silesiae Viridis – Zielony Śląsk) powstanie w pobliżu planowanej obwodnicy głogowskiej.

Instalacja przeznaczona będzie do przetwarzania odpadów rolno-spożywczych w hermetycznym procesie fermentacji metanowej. Produktem będzie biogaz, który następnie ma być oczyszczany do parametrów jakościowych spełniających standardy gazu wysokometanowego, czyli przerabiany na biometan.

Podano, że biometan, jeżeli lokalne warunki na to pozwolą, będzie zatłaczany bezpośrednio do sieci gazowej bądź skraplany do formy bioLNG i dostarczany do sektora transportowego. Instalacja ma produkować około 1500 m3/h biometanu.

– SilVirCo daje szansę na w pełni bezpieczną i neutralną dla otoczenia produkcję biometanu z lokalnych odpadów rolniczych. Dzięki temu wspieramy zarządzenie odpadami w sposób odpowiedzialny. Wokół inwestycji będzie mógł się rozwijać lokalny biznes - powiedział Jan Woźniak, dyrektor generalny Engie Polska, cytowany w komunikacie.

– Dzięki dobrej współpracy z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną witamy dziś w Głogowie lidera rynku energii odnawialnej w Polsce. Biogazownia powstanie w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej tuż obok istniejącego już Panattoni Park Głogów, domykając tym samym proces pozyskiwania inwestorów w tej części miasta – powiedział Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa, cytowany w komunikacie.

Engie podało, że oddanie inwestycji do użytku planowane jest na II połowę 2026 roku.

